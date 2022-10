Herbstmeister! Landl schießt Ardning mit neun Toren aus dem eigenen Stadion

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 17:38

Landl kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner Ardning keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. FC Landl hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Damit sichern sich die Landler den Herbstmeistertitel. Man überwintert in der Gebietsliga Enns mit drei Punkten Vorsprung auf Trieben an der Tabellenspitze.

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Landler. Vor 210 Zuschauern traf Patrick Arrer zum 1:0 (4.) - nach einer Ecke köpft er unbedrängt ein. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Kurz vor der Pause rettet Ardning Aluminium.

Die zweite Halbzeit gehört auch den Landlern. Für das 2:0 von Landl zeichnete Lukas Lindner verantwortlich (54.). Er trifft per Abstauber im zweiten Versuch. Dann drehen die Gäste so richtig auf. Mit dem 3:0 durch Arrer per Elfmeter dürfte die Partie bereits in der 55. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger haben. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Raphael Schuller (62.) per Kopf, Lindner (65.) nach einem Getümmel und Jonas Rodlauer (67.), die weitere Treffer für FC Landl folgen ließen. Die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Andreas Krenn baute den Vorsprung von Landl in der 74. Minute aus. Arrer gelang ein Doppelpack (76./84.), mit dem er das Ergebnis auf 9:0 hochschraubte. Schließlich war auch der Torrausch von FC Landl vorbei und Tus Ardning in Einzelteile zerlegt.

Ardning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die formschwache Abwehr, die bis dato 44 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Tus Ardning in dieser Saison. Ardning musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tus Ardning insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Ardning in dieser Zeit nur einmal gewann.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Landl hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Defensive von FC Landl (sechs Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Enns zu bieten hat. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Landl zu stoppen. Von den zehn absolvierten Spielen hat FC Landl alle für sich entschieden.

Am Samstag empfängt Tus Ardning SU Wörschach. In 24 Wochen trifft Landl auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.04.2023 bei Wörschach antritt.

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – FC Landl, 0:9 (0:1)

84 Patrick Arrer 0:9

76 Patrick Arrer 0:8

74 Andreas Krenn 0:7

67 Jonas Rodlauer 0:6

65 Lukas Lindner 0:5

62 Raphael Schuller 0:4

55 Patrick Arrer 0:3

54 Lukas Lindner 0:2

4 Patrick Arrer 0:1

Foto: FC Landl Facebook