Öblarn schießt Schladming ab

Details Sonntag, 02. April 2023 11:20

Die Reserve von FC Schladming kam gegen FSV Öblarn mit 0:5 unter die Räder. Öblarn hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Schladming II zu Ende gegangen.

In der neunten Minute traf FSV Union Raiffeisen Öblarn zum ersten Mal ins Schwarze. Das 2:0 ließ die Heimmannschaft zum zweiten Mal im Match jubeln (24.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Öblarn die Führung (44.) aus. FSV Union Raiffeisen Öblarn dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mit dem 4:0 für FSV Öblarn war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Eigentlich war FC Schladming II schon geschlagen, als Yannik Suchanek das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (61.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Öblarn bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Sieg über Schladming II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FSV Union Raiffeisen Öblarn von Höherem träumen. Die Offensivabteilung von FSV Öblarn funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 44-mal zu. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FSV Union Raiffeisen Öblarn. FSV Öblarn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Die Abstiegssorgen von FC Schladming II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 52 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Enns fing sich bislang mehr Tore ein. Vor sieben Spielen bejubelte Schladming II zuletzt einen Sieg.

Die Defensivleistung von FC Schladming II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Öblarn offenbarte Schladming II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist FSV Union Raiffeisen Öblarn zu FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau, zeitgleich empfängt FC Schladming II Tus Ardning.

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – FC Schladming II, 5:0 (3:0)

61 Yannik Suchanek 5:0

46 Alexander Fruehwirth 4:0

44 Fabian Muehlbacher 3:0

24 Fabian Muehlbacher 2:0

9 Alexander Fruehwirth 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei