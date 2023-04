Stein lässt Gröbming vor eigenem Publikum keine Chance

Details Sonntag, 30. April 2023 19:17

Gröbming kam gegen Stein/Enns mit 1:6 unter die Räder. SV Stein/Enns hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel hatte Stein/Enns mit 3:1 gewonnen.

Ein Doppelpack brachte SV Stein/Enns in eine komfortable Position: Michael Hirz war gleich zweimal zur Stelle (12./30.). Dominik Pfennich traf vor 1.000 Besuchern zum 3:0 (33.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Manuel Ladreiter auf Seiten von Tus Gröbming das 1:3 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit weiteren Toren von Pfennich (52.), Sebastian Forstinger (66.) und Bernd Tupi (73.) stellte Stein/Enns den Stand von 6:1 her. SV Stein/Enns überrannte Gröbming förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Tus Gröbming muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 24:55 – das Torverhältnis von Gröbming spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte Tus Gröbming bisher drei Siege und kassierte elf Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Gröbming aktuell nur Position neun bekleidet.

Trotz der drei Zähler machte Stein/Enns im Klassement keinen Boden gut. Mit dem Sieg baute Stein/Enns die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Stein/Enns acht Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Stein/Enns, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während Tus Gröbming am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei der Reserve von FC Schladming gastiert, steht für Stein/Enns einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit FC Landl auf der Agenda.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Mit so einem Sieg muss man einfach zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben und hoffe, dass wir die Saison auch so stark zu Ende spielen können."

Gebietsliga Enns: Tus Gröbming – SV Stein/Enns, 1:6 (1:3)

73 Eigentor durch Bernd Tupi 1:6

66 Sebastian Forstinger 1:5

52 Dominik Pfennich 1:4

44 Manuel Ladreiter 1:3

33 Dominik Pfennich 0:3

30 Michael Hirz 0:2

12 Michael Hirz 0:1

