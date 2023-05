Trieben in Bestform - Sieg im Krimi gegen Landl bringt Tabellenführung

Details Montag, 01. Mai 2023 22:40

FC Landl verlor nicht nur das Spitzenspiel der Gebietsliga Enns gegen SV Trieben nach Führung mit 1:3, sondern auch die Tabellenführung. Auf dem Papier ging Trieben als Favorit ins Spiel gegen Landl – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war eine Demonstration von FC Landl gewesen, als man die Partie mit 6:0 für sich entschieden hatte.





Keine Tore

In der ersten Halbzeit gibt es für das Publikum keine Tore zu sehen. Dennoch gibt es viele Torraumszenen. Nach wenigen Minuten schon Elfmeteralarm: Landls Jonas Rodlauer wird im Stramraum gefoult, doch der Pfiff bleibt aus. Kurz darauf wieder eine Topchance für die Gäste: Jonas Rodlauer taucht alleine vor Tormann Koller auf, doch dieser pariert. In der 21. Minuten bekommt Triebens Knefz einen Pass unter Kontrolle, doch findet dessen Stanglpass keinen Abnehmer. Schließlich setzte drr Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Trieben dreht auf

Auch im zweien Durchgang spielen beide Teams mit offenem Visier. Vorerst fallen aber weiter keine Tore. Das sollte sich ändern. Die Führung von Landl stellte Patrick Arrer sicher - er ist nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Der Angreifer traf vor 366 Zuschauern zum 1:0. Damit ist Trieben gefordert. Mit einem Kraftakt sollten die Gastgeber das Spiel sensationell noch drehen. Die Antwort ließ also nicht lange auf sich warten. Sebastian Blatt besorgt den Ausgleich (77.) - nach einer Ballstaffette. Domenic Knefz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Trieben (80./87.) - zunächst schließt er eine tolle Kombination ab, dann verwertet er einen tollen Lochpass zum 3:1. Das ist es dann gewesen. Am Schluss fuhr Trieben gegen FC Landl auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die drei errungenen Zähler waren für SV Trieben gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Heimmannschaft stets gesorgt, mehr Tore als Trieben (61) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Enns. In dieser Saison sammelte SV Trieben bisher 13 Siege und kassierte eine Niederlage. Trieben scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Zwölf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Landl. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft SV Trieben auf Tus Ardning, FC Landl spielt tags darauf gegen SV Stein/Enns.

Gebietsliga Enns: SV Trieben – FC Landl, 3:1 (0:0)

87 Domenic Knefz 3:1

80 Domenic Knefz 2:1

77 Sebastian Blatt 1:1

72 Patrick Arrer 0:1

