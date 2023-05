Wörschach überrollt Öblarn und lässt im Titelkampf weiter nicht locker

Details Montag, 08. Mai 2023 08:15

Sensationsaufsteiger Wörschach führte FSV Öblarn nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Auf dem Papier ging SU Wörschach als Favorit ins Spiel gegen Öblarn – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Wörschach hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren. Die Wörschacher bleiben damit Tabellenführer Trieben auf den Fersen. Zwei Punkte liegt man hinter dem Leader.

Druckvolle Wörschacher

Die Wörschacher starten druckvoll in die Partie. Trotz einiger Chancen will das erste Tor vorerst nicht fallen. Das sollte sich ändern: Es gibt in der 30. Minute plötzlich Elfmeter nach Foulspiel. Stephan Stadler tritt an und bringt den Gast in der 29. Minute in Front. Mit der Führung im Rücken wollen die Wörschacher nachlegen. Vor dem Pausenpfiff wird daraus aber nichts mehr. FSV Union Raiffeisen Öblarn glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für SU Wörschach in die Kabinen.

Das ändert sich in Halbzeit zwei - sogleich finden die Gäste eine Top-Gelegenheit vor, doch das Leder landet an der Latte. Kurz darauf ist es aber so weit: Christoph Strimitzer versenkte die Kugel zum 2:0 (54.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Janos Toth, als er das 3:0 für Wörschach besorgte (71.). Für das 4:0 von SU Wörschach sorgte Stadler, der in Minute 79 zur Stelle war. Marius Argintaru legte in der 85. Minute zum 5:0 für Wörschach nach - wunderschöner Freistoß, der an die Latte kracht und von dort vom Körper des Goalies ins Tor fällt. Das ist es aber noch immer nicht.. Der Treffer von Strimitzer in der 88. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg - schöner Lupfer. SU Wörschach überrannte FSV Öblarn förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wörschach in Form

Trotz der Niederlage belegt Öblarn weiterhin den vierten Tabellenplatz. Der Gastgeber taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die drei Punkte brachten für Wörschach keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Offensivabteilung von SU Wörschach funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 61-mal zu. Mit dem Sieg baute SU Wörschach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Wörschach 13 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Wörschach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag trifft FSV Union Raiffeisen Öblarn auf SV Aigen im Ennstal, SU Wörschach spielt tags zuvor gegen Tus Ardning.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Erste Hälfte hatten wir viel Ballbesitz, aber wenig Torchancen. Ausschlaggebend war das Tor zum 2:0 von Christoph Strimitzer. Wir haben sicher profitiert, dass Öblarn etliche Ausfälle gehabt hat. Aber trotzdem haben die Öblarner Jungs brav mitgespielt und es war eine sehr korrekte Partie. Wir sind zufrieden als Aufsteiger - mein Ziel ist die Top 3."

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – SU Wörschach, 0:6 (0:1)

88 Christoph Strimitzer 0:6

85 Marius Argintaru 0:5

79 Stephan Stadler 0:4

71 Janos Toth 0:3

54 Christoph Strimitzer 0:2

29 Stephan Stadler 0:1

Öblarn: Dominik Habeler, Krenar Rexhepi, Hilmar Flammer, Philipp Maik Zoerweg, Jonas Schweiger, Michael Walter, Alexander Frühwirth (K), Eliah Schweiger, Yannik Suchanek, Zoltan Füzesi, Dominik Klapf



Wörschach: Florian Grünwald - Daniel Schulz, Marco Stadler, Andras Kiraly - Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser, Johannes Schulz (K), Christoph Leitner, Stephan Stadler - Christoph Strimitzer, Janos Toth

