Knefz-Hattrick bei Triebener Auswärtssieg in Wörschach

Mit Wörschach und Trieben trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für SU Wörschach schien SV Trieben aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Trieben heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Trieben geendet. Die Triebener bleiben damit Tabellenführer - fünf Runden vor Schluss liegt man drei Punkte vor Verfolger Landl. Wörschach liegt dann bereits fünf Punkte zurück.

Doppelpack für Knefz

Mit einem schnellen Doppelpack (16./20.) zum 2:0 schockte Domenic Knefz Wörschach. Zunächst trifft er nach einer tollen Flanke per Kopf, dann trifft er nach einer schönen Kombination über Ivan Cosic zum 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach etwas mehr als 30 Minuten hat Christoph Strimitzer den Anschlusstreffer am Fuß, doch der Ball geht knapp drüber. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beinahe das 3:0 für die Wörschacher, doch Knefz bleibt der lupenreine Hattrick vorbehalten. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Der Hattrick sollte dann aber im zweiten Durchgang gelingen. Davor versucht Wörschach aber noch einmal heranzukommen. Es gibt auch die eine oder andere Halbchance, doch die Triebener Defensive steht hinten stark. Einen weiteren Treffer verbuchte Knefz, der vor 321 Beobachtern in der 85. Minute ins Schwarze traf - er wird per Stanglpass bedient. Letzten Endes holte SV Trieben gegen SU Wörschach drei Zähler.

Dämpfer für Wörschach

Die gute Bilanz von Wörschach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gastgeber bisher 14 Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Erfolgsgarant von Trieben ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 75 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich der Ligaprimus bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die Gäste seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 13 Spiele ist es her.

Wer soll SV Trieben noch stoppen? Trieben verbuchte gegen SU Wörschach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Enns weiter an. Mit 43 ergatterten Punkten steht Wörschach auf Tabellenplatz drei.

Nächster Prüfstein für SU Wörschach ist SV Aigen im Ennstal (Samstag, 16:00 Uhr). SV Trieben misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von FC Schladming (14:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Verdienter Sieg von Trieben, wenn auch ein bisschen zu hoch. Knefz und Riemelmoser haben den Unterschied gemacht. Beim Stand von 2:0 haben wir vier hundertprozentige Chancen gehabt. Wir haben in zweiten Halbzeit viel riskiert und eine sehr gute Triebener Mannschaft hat das ausgenutzt. Meine Jungs haben alles gegeben, leider wurde das zweite Hälfte nicht belohnt. Gratulation an den SV Trieben."

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – SV Trieben, 0:3 (0:2)

85 Domenic Knefz 0:3

20 Domenic Knefz 0:2

16 Domenic Knefz 0:1

