Im Vorfeld des Altausseer Kirtags: Stein bezwingt Ausseerland

Details Sonntag, 03. September 2023 07:53

Ein Tor machte am Freitag - im Vorfeld des 61. Altausseer Kirtags (bei dem proportional mehr Bier getrunken wird als beim Münchener Oktoberfest - den Unterschied in der Begegnung von Ausseerland und Stein/Enns, die mit 0:1 endete. Bitter aus Sicht der Ausseer: Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken, die effektivere Mannschaft war an diesem Abend aber Stein an der Enns, die drei Punkte auch mit nachhause nahmen.

Keine Treffer

Dabei beginnen die Ausseer besser und wollen ein schnelles Tor erzielen. Man kommt auch gleich gefährlich in Tornähe, doch es bleibt beim 0:0. Stein tut sich noch schwer. So plätschert das Spiel dann dahin und es ging torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Stein mit Goldtor

Auch im zweiten Durchgang startet Ausseerland besser, doch wie schon im ersten Durchgang will das Leder nicht ins Tor. Stein macht es besser: Gleich muss auch Goalie Gabriel eingreifen, um den Rückstand zu verhindern. Das Spiel ist inzwischen auf Messers Schneide. Und dann ist es passiert. Dominik Pfennich brach für SV Stein/Enns den Bann und markierte in der 77. Minute die Führung - sein Ball wurde unhaltbar abgefälscht. Das 1:0 ist gleichzeitig der Endstand. Letzten Endes holte Stein/Enns gegen FC MAYRLIFE Ausseerland I drei Zähler.

In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Stein/Enns.

Mit diesem Sieg zog Stein/Enns an Ausseerland vorbei auf Platz zwei. FC MAYRLIFE Ausseerland I fiel auf die achte Tabellenposition.

FC Ausseerland stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei Tus Ardning vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Stein/Enns FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ein ganz bitteres Ergebnis in einem Spiel, das wir dominiert haben, aber einfach nicht zwingend genug waren. Stein hat überhaupt nichts fürs Spiel gemacht, aber den einen Konter halt eiskalt verwertet. Wir hätten aber noch 3 Stunden spielen können und trotzdem kein Tor geschossen. Solche Tage gibt es, abhaken, daraus lernen und nächstes Mal besser machen."

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – SV Stein/Enns, 0:1 (0:0)

77 Dominik Pfennich 0:1

