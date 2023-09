Galle schießt Lok Selzthal gegen Ramsau zum Heimsieg

Details Montag, 04. September 2023 12:30

FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen ESV Lok Selzthal mit 1:4. Mann des Spiels war Yannik Galle - er erzielte gleich drei Teffer und schoss die Selzthaler damit praktisch im Alleingang zum Sieg.

Führung und Rot

In der ersten Halbzeit ist das Spiel geprägt von eher zurückhaltenden Mannschaften. Es dauert eine halbe Stunde, ehe etwas passiert. Yannik Galle brachte FC Ramsau in der 33. Minute ins Hintertreffen. Dann aber eine mit spielentscheidende Szene: Die Gäste schwächten sich schon früh, als Christoph Percht mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (34.). Im ersten Durchgang hatte ESV Lok Selzthal etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Galle dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen die Selzthaler mit einem Mann mehr auf. Adrian Schindlbacher ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für den Gastgeber. Galle beseitigte mit seinen Toren (60./73.) die letzten Zweifel am Sieg von ESV Lok Selzthal. Für Florian Dautaj von ESV Lok Selzthal war die Partie in der 64. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. In der Schlussphase gelang Sebastian Scholz noch der Ehrentreffer für Ramsau (80.). Schließlich sprang für ESV Lok Selzthal gegen FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau ein Dreier heraus.

Im Tableau hatte der Sieg von ESV Lok Selzthal keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht.

FC Ramsau rutschte mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist ESV Lok Selzthal zu SU Wörschach, zeitgleich empfängt Ramsau SV St. Gallen.

Gerald Galle (Sportliche Leiter Selzthal): "Gutes Gebietsliga Spiel. Ramsau wirklich starker Gegner. Zuerst ausgeglichene Partie. Nach dem 1:0 durch Yannik Gallé und gleich darauf einer roten Karte für Ramsau, nach einer Notbremse an Yannik Gallé war Ramsau nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen. In Halbzeit zwei machte unsere junge Truppe mit drei weiteren Treffern den Sack zu. Men of the match mit insgesamt drei Treffern und nicht zu halten, Yannik Gallé."

Gebietsliga Enns: ESV Lok Selzthal – FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau, 4:1 (1:0)

80 Sebastian Scholz 4:1

73 Yannik Galle 4:0

60 Yannik Galle 3:0

57 Adrian Schindlbacher 2:0

33 Yannik Galle 1:0

