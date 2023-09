Ardning zieht vor eigenem Publikum gegen Ausseerland den Kürzeren

Details Sonntag, 10. September 2023 12:45

Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für FC MAYRLIFE Ausseerland I vom Auswärtsmatch bei Tus Ardning in Richtung Heimat. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Ausseerland wurde der Favoritenrolle gerecht. Schon zur Pause führten die Gäste mit 4:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Guter Ausseer Start

Die Ausseer finden gut ins Spiel. Der Gast erwischte einen Blitzstart - David Otter traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Ardning ist zwar auch bemüht, kommt aber nicht zwingend vor das gegnerische Tor. In der 39. Minute erhöhte Markus Syen nach einem Eckball auf 2:0 für Ausseerland. Das ist aber noch nicht in der ersten Halbzeit gewesen. Doppelpack für FC MAYRLIFE Ausseerland I: Nach seinem zweiten Tor (41.) markierte Otter wenig später seinen dritten Treffer (43.). Das 4:0 ist wohl schon so etwas wie die Entscheidung. Die Überlegenheit von FC Ausseerland spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Ardning verkürzt

Im zweiten Durchgang versuchen die Ardninger trotzdem noch einmal alles. Noah Urban verkürzte für Ardning später in der 55. Minute auf 1:4 - nach einem weiten Einwurf von Max Lampel. Für das 2:4 der Gastgeber zeichnete Marcel Kronberger verantwortlich (86.) - er verwandelt einen Elfer, der aber zu spät kommt, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Obwohl Ausseerland nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Tus Ardning zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.

17 Gegentreffer musste Ardning im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Trotz der Niederlage fiel Tus Ardning in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Ardning wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. FC MAYRLIFE Ausseerland I hat die Krise von Tus Ardning verschärft. Ardning musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC Ausseerland liegt nun auf Platz fünf. Der Angriff von Ausseerland wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 14-mal zu. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Ausseerland.

Kommende Woche tritt Tus Ardning bei SV Stein/Enns an (Sonntag, 16:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt Ausseerland Heimrecht gegen FC Landl.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Uns haben nicht weniger als 8 Spieler gefehlt und trotzdem hat unsere stark umgebaute Mannschaft vor allem vor der Pause eine starke Leistung abgeliefert. Nach dem Seitenwechsel haben wir einen Gang zurückgeschaltet und wieder viel gewechselt, es war am Ende eine etwas verstärkte Juniors Mannschaft am Platz aber wir haben trotz aller Umstände einen verdienten Sieg geholt. Pauschallob ans gesamte Team."

Aufstellungen:

TUS Feuerlöscherservice Wegscheider Ardning: Alexander Blamauer, Benjamin Rohrer, Max Lampel (K), Marcel Kronberger, Dominik Berger, Lukas Pötsch, Noah Urban, Ron Lampel, Robin Seebacher, Ermin Zekan, Fabian Hüfinger



Ersatzspieler: Manuel Riegler, Christopher Nagler, Andre Spitzer, Justin Samuel Berger, Manuel Kapeller, Martin Zechner



Trainer: Rene Polz





FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel , BEd, Michael Machherndl, Simon Perstl, Johannes Raaijmann, David Otter, Jonas Kogler, Philipp Wimmer, Markus Syen, Lukas Stöckl, Ivan Jurisic, Wolfgang Marl (K)



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Lukas Pirosko, Lukas Grill, Philipp Haupt, David Tadic, Georg Simentschitsch



Trainer: Martin Mulej

Gebietsliga Enns: Tus Ardning – FC MAYRLIFE Ausseerland I, 2:4 (0:4)

86 Marcel Kronberger 2:4

55 Noah Urban 1:4

43 David Otter 0:4

41 David Otter 0:3

39 Markus Syen 0:2

2 David Otter 0:1

