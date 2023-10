FC Ausseerland gegen SU Wörschach: Otter rettet einen Punkt

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:35

Das Spiel zwischen FC Ausseerland und Wörschach endete 1:1. SU Wörschach zog sich gegen Ausseerland achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Wörschacher Führung

In der 22. Minute bejubelte Wörschach vor 150 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. In der 32. Minute brachte David Otter den Ball im Netz der Gäste unter. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC MAYRLIFE Ausseerland I in der Tabelle auf Platz vier. Fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. FC Ausseerland blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

SU Wörschach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Mit nur neun Gegentoren hat Wörschach die beste Defensive der Gebietsliga Enns. Die bisherige Saisonbilanz von SU Wörschach bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Für Wörschach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Ausseerland tritt am kommenden Samstag bei SC Juniors Liezen an, SU Wörschach empfängt am selben Tag SV Stein/Enns.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir waren gegen einen guten Gegner nicht zwingend genug. Ab Minute 70 haben die Wörschacher nur mehr mit 10 Mann hinter dem Ball verteidigt und wir haben kein wirkliches Rezept gefunden, den Abwehrriegel zu knacken. So gesehen geht das Remis am Ende auch in Ordnung."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel , BEd - Michael Machherndl, Kilian Posch, Markus Syen, Wolfgang Marl - Philipp Wimmer, Alexander Pomberger (K) - David Otter, Florian Bruckenberger, Jonas Kogler, Ivan Jurisic



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Simon Perstl, Christian Gamsjäger, Michael Kraft, Alexander Pushkin, Nikolaus Eder



Trainer: Martin Mulej

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Rainer Sebastian Grüßer, Christoph Strimitzer, Marius Argintaru, Florian Lödl, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Andras Kiraly, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Michael Zagrobelny, Levente Toth, Kilian Ebner, Stefan Schröcker, Julian Jansenberger, Jakob Noah Leitner



Trainer: Neven Dujmusic

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – SU Wörschach, 1:1 (1:1)

32 David Otter 1:1

22 Rainer Sebastian Gruesser 0:1

