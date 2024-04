Tus Gröbming entscheidet Krimi gegen FC Schladming Juniors für sich

Details Sonntag, 31. März 2024 21:55

Tus Gröbming trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors davon. Einen packenden Auftritt legte Gröbming dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatten die Gäste mit 2:1 für sich entschieden.

Latte und Führung für Gröbming

Die Partie beginnt mit stärkeren Gröbmingern, die den Gegner von Beginn unter Druck setzen. Man hat aber zunächst Pech - denn der Ball kracht an die Latte. In der Folge kommen dann auch die Schladminger besser ins Spiel, das erste Tor erzielt aber der Gast. Markus Felsner brachte Tus Gröbming in der 38. Minute in Front. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird.

Spannende zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang riskieren die Schladminger mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Der Gröbminger Keeper ist aber jedes Mal Sieger, muss zum Teil starke Paraden zeigen. Die Gastgeber werden in der Schlussphase dann alles nach vorne. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

FC Schladming Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich einem Zähler aus zwölf Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Schladming Juniors muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Enns markierte weniger Treffer als FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors. FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Im Tableau hatte der Sieg von Gröbming keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Tus Gröbming verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Gröbming wieder in der Erfolgsspur.

FC Schladming Juniors tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei SU Wörschach an. Bereits einen Tag vorher reist Tus Gröbming zu FC MAYRLIFE Ausseerland I.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten! Zwei junge Teams, die den über 250 Zuschauern ein hartes aber faires Spiel geboten haben. Riesen-Lob an die junge Schladminger Mannschaft! Es war ein Arbeitssieg, 3 wichtige Punkte für meine Mannschaft! An dieser Stelle wünsche ich allen frohe Ostern und eine verletzungsfrei Rückrunde!"

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors: Christian Krenn - Manuel Stückelschweiger (K), Adam Resch, Josip Vrhovac, Lennart Haidl - Erdogan Kör, Andreas Burgsteiner, Jakob Passrugger, Marcus Stangl - Simon Helpferer, Leon Grgic



Ersatzspieler: Jonas Binder, Bernd Stocker, Luca Vettori, Tobias Kieler, Andreas Friedrich Domes, Marcel Petersmann



Trainer: Christian Scott

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Matteo Tokic, Paul Kerschbaumer - gugu, Fabian Schwarzkogler, Sebastian Atzlinger - Markus Felsner (K), Yannik Suchanek, Maximilian Grassegger, Clemens Schwab - Andreas Spanberger, Simon Schnepfleitner



Ersatzspieler: Florian Hirz, Lukas Krammer, Noel Gruber-Pfandl, Florian Leitner, Manuel Schwab, Elias Luca Herdy



Trainer: Nikola Tokic

Gebietsliga Enns: FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors – Tus Gröbming, 0:1 (0:1)

38 Markus Felsner 0:1

