Krimi zwischen FSV Öblarn und Tus Ardning endete Remis

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte FSV Union Raiffeisen Öblarn gegen TUS KFZ StockCar Ardning kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Wetten standen zwar zugunsten von FSV Öblarn. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Umkämpfte Partie

Schon im ersten Durchgang sieht das Publikum eine hart umkämpfte Partie. Zunächst neutralisieren sich die beiden Teams im Mittelfeld aber. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 50. Minute überwand Öblarn die Abwehr von Tus Ardning und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Frühwirth zieht ab und der Ball wird für den Goalie unhaltbar abgefälscht. Der Schlussmann sollte in er Partie auch einen Elfmeter halten. Für den späten Ausgleich war Sebastian Jamnig verantwortlich, der in der 85. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen FSV Union Raiffeisen Öblarn und Ardning mit einer Punkteteilung auseinander.

FSV Öblarn bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Öblarn derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt nun für FSV Union Raiffeisen Öblarn die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

TUS KFZ StockCar Ardning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. 23:52 – das Torverhältnis von Tus Ardning spricht eine mehr als deutliche Sprache. Ardning verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und neun Niederlagen. Seit fünf Spielen wartet TUS KFZ StockCar Ardning schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nächste Prüfsteine

Nächster Prüfstein für FSV Öblarn ist FC Landl (Samstag, 16:00 Uhr). Tus Ardning misst sich am selben Tag mit ESV Lok Selzthal (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Rene Polz (Trainer Ardning): "Ein hart umkämpftes Spiel mit leichten Vorteilen für Öblarn. In Summe geht für mich das Unentschieden in Ordnung, da wir auch einen Stangenchuss dabei gehabt haben. Ansonsten kann ich aus Ardninger Trainer Sicht nur ein Pauschallob an alle richten. Man hat gemerkt das jeder für den Verein alles gibt und mit Ehre dabei ist."

Aufstellungen:

FSV Union Raiffeisen Öblarn: Johannes Gruber (K), Rade Panic, Krenar Rexhepi, Philipp Maik Zoerweg, Christoph Schachner, Bojan Panic, Michael Walter, Alexander Frühwirth, Eliah Schweiger, Tamas Horvath, Tobias Schwab



Ersatzspieler: Dion Schwaiger-Fellinger, Benjamin Mayer, Ivo Jukic, Fabian Ludwig Kiendler, Raphael Radlingmaier, Fabian Mühlbacher



Trainer: Zsolt Csirinyi

TUS KFZ StockCar Ardning: Patrick Klinser, Manuel Riegler, Steven Rinalda (K), Benjamin Rohrer, Sebastian Jamnig, Josef Harald Pretschuh, Dominik Berger, Ron Lampel, Manuel Kapeller, Christopher Nagler, Fabian Hüfinger



Ersatzspieler: Alexander Blamauer, Johann Mündler, Andre Spitzer, Johannes Stadler, Noah Urban, Martin Zechner



Trainer: Rene Polz

Gebietsliga Enns: FSV Union Raiffeisen Öblarn – TUS KFZ StockCar Ardning, 1:1 (0:0)

85 Sebastian Jamnig 1:1

50 Alexander Frühwirth 1:0

