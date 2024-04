Starke erste Halbzeit reicht SU Wörschach zu drei Punkten gegen FC Ramsau

Details Montag, 01. April 2024 19:03

SU Wörschach kam gegen FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wörschach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte FC Ramsau knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Klare Sache für Wörschach

Für den Führungstreffer von SU Wörschach zeichnete Jakob Noah Leitner verantwortlich (6.) - er wird mit einem Stanglpass bedient und schiebt ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Das Heimteam traf zum 2:0 (17.). Der dritte Streich von Wörschach war Christoph Strimitzer vorbehalten (32.). Beinahe fällt auch noch das 4:0, doch Schulz setzt einen Kopfball knapp neben das Tor. Schlussendlich hatte SU Wörschach die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb Ramsau Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Trotz des Sieges bleibt Wörschach auf Platz sechs. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SU Wörschach derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass Wörschach zuletzt eine Niederlage kassierte.

In der Defensivabteilung von FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Ramsau in dieser Saison. Ramsau musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Während SU Wörschach am kommenden Samstag FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors empfängt, bekommt es FC Ramsau am selben Tag mit SC Juniors Liezen zu tun.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Wir haben verdient gewonnen. Die erste Halbzeit war sehr gut. Wir haben viele Chancen gehabt. Ramsau hat beim Stand von 0:0 große Chance gehabt, da hat unser Torman Grünwald super reagiert und super geklärt. Wir haben, neben den drei Toren in der ersten Halbzeit noch zwei Stangen-Schüsse und noch ein paar hochkarätige Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir taktisch sehr diszipliniert gespielt und gegen einen guten Gegner hochverdient gewonnen." Aufstellungen: SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Christoph Strimitzer, Florian Lödl, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Ulrich Gassner Speckmoser, Stefan Schröcker, Janos Toth, Kilian Ebner, Tobias Schröcker, Julian Jansenberger



Trainer: Neven Dujmusic FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau: Roland Stocker - Benjamin Watzinger, Niklas Urain, Andreas Angerer, Christoph Percht (K) - Michael Simonlehner, Andreas Erlbacher, Thomas Gründbichler, Martin Simonlehner - Noah Geihseder, Fabio Perali



Ersatzspieler: Sebastian Scholz, Fabian Bachler, Leonhard Prugger, Ruben Bodensteiner, Jakob Perhab, Finn Jonas Seggl



Trainer: Stephan Stocker Gebietsliga Enns: SU Wörschach – FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau, 3:0 (3:0)

32 Christoph Strimitzer 3:0

17 Florian Loedl 2:0

6 Jakob Noah Leitner 1:0

Foto: SU Wörschach

