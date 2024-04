SU Wörschach zieht gegen FC Schladming Juniors den Kürzeren

Details Montag, 08. April 2024 08:58

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich Wörschach FC Schladming Juniors mit 3:1 beugen. Enttäuschung bei SU Wörschach: Schladming Juniors, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Wörschach beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Führung und Ausgleich

Die erste Halbzeit gehört den Schladmingern. Die Heimmannschaft musste den Treffer zum 1:0 hinnehmen (26.). Mit der Führung im Rücken wollten die Schladminger nachlegen, woraus aber nichts wird. Stephan Stadler ließ sich in der 39. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SU Wörschach. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Schladming entscheidet Spiel

Im zweiten Durchgang ist Wörschach besser, kassiert dann aber aus unüblichen Positionen Gegentreffer. Leon Grgic stellte die Weichen für FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors auf Sieg, als er in Minute 57 aus 40 Metern mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 88. Minute erzielte der Tabellenletzte das 3:1 - dieses Mal aus 50 Metern. Am Schluss siegte FC Schladming Juniors gegen Wörschach.

Trotz der Niederlage belegt SU Wörschach weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Wörschach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Schladming Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gast ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging FC Schladming Juniors in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft SU Wörschach auf SC Juniors Liezen, Schladming Juniors spielt am selben Tag gegen FC MAYRLIFE Ausseerland I.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Schladming hat verdient gewonnen. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, Schladming in der zweiten. Man muss aber schon dazu sagen, dass Schladming ordentlich Unterstützung aus der Landesliga bekommen hat. Da wird es dann schwer. Da sind richtige gute Kicker drin wie zum Beispiel der Daniel Krammel. Mein Team hat alles reingehauen. Ich möchte vor allem Jakob Leitner hervorheben."

Aufstellungen:

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser, Christoph Strimitzer, Florian Lödl, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Stefan Schröcker, Marius Argintaru, Janos Toth, Kilian Ebner, Tobias Schröcker, Michael Zagrobelny



Trainer: Neven Dujmusic

FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors: Christian Krenn - Manuel Stückelschweiger (K), Adam Resch, Christoph Kollau - Martin Reiter, Kilian Danklmayer, Erdogan Kör, Jakob Passrugger, Marcus Stangl - Daniel Krammel, Leon Grgic



Ersatzspieler: Jonas Binder, Andreas Friedrich Domes, Luca Vettori, Lennart Haidl, Tobias Kieler, Simon Helpferer



Trainer: Christian Scott

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors, 1:3 (1:1)

88 Daniel Krammel 1:3

57 Leon Grgic 1:2

39 Stephan Stadler 1:1

26 Kilian Danklmayer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.