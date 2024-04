ESV Lok Selzthal patzt bei Tus Ardning

Details Montag, 08. April 2024 09:35

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich ESV Lok Selzthal TUS KFZ StockCar Ardning mit 3:2 beugen. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei ESV Lok Selzthal für triste Mienen. Das Hinspiel hatten die Gäste deutlich mit 4:1 gewonnen.

Blitzstart von Ardning

Josef Harald Pretschuh brachte Tus Ardning in der siebten Minute in Front - ein langer Ball auf Jamnig, Justich kommt heraus und klärt den Ball (möglicherweise außerhalb vom Strafraum) mit der Hand, dieser kommt aber zu Pretschuh und der versenkt den Ball in die Maschen. Mit der Führung im Rücken wollen die Ardninger nachlegen, was auch gelingt. In der 28. Minute brachte Sebastian Jamnig das Netz für den Gastgeber zum Zappeln - super Pass von Lampl auf Jamnig, dieser läuft der Abwehr auf und davon und schiebt überlegt in das lange Eck ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Hintermannschaft von ESV Lok Selzthal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Selzthal kommt zurück

Für das erste Tor von ESV Lok Selzthal war Florian Dautaj verantwortlich, der in der 51. Minute vom Elfmeterpunkt das 1:2 besorgte. Die komfortable Halbzeitführung von Ardning hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Reinhard Scherz schoss den Ausgleich in der 66. Spielminute - per Abstauber. Damit ist das wieder völlig ausgeglichen. Doch letztlich sollten die Ardninger jubeln. Die Heimischen bekommen einen Elfmeter zugesprochen, den Jamnig verwandelt. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte TUS KFZ StockCar Ardning einen dreifachen Punktgewinn gegen ESV Lok Selzthal.

Tus Ardning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Für Ardning ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit 54 Toren fing sich TUS KFZ StockCar Ardning die meisten Gegentore in der Gebietsliga Enns ein. Tus Ardning bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Ardning beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Trotz der Schlappe behält ESV Lok Selzthal den vierten Tabellenplatz bei. ESV Lok Selzthal verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

TUS KFZ StockCar Ardning stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SV St. Gallen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt ESV Lok Selzthal FC Landl.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sportlicher Letier Selzthal): "Unsere ersatzgeschwächte Mannschaft tat sich auf dem sehr kleinen Sportplatz in Ardning von Anfang an sehr schwer und so gerieten wir durch Eigenfehler sehr schnell in einen 2:0 Rückstand. Nach der Pause wurde unser Spiel besser und wir konnten wieder ausgleichen. Durch einen Foulelfmeter gerieten war aber wieder in Rückstand, Ardning verteidigte sich clever und so konnten wir das Spiel leider nicht mehr drehen."

Aufstellungen:

TUS KFZ StockCar Ardning: Patrick Klinser, Manuel Riegler, Steven Rinalda (K), Benjamin Rohrer, Sebastian Jamnig, Max Lampel, Josef Harald Pretschuh, Dominik Berger, Ron Lampel, Aron Urban, Fabian Hüfinger



Ersatzspieler: Alexander Blamauer, Johann Mündler, Noah Urban, Manuel Kapeller, Christopher Nagler, Martin Zechner



Trainer: Rene Polz

ESV Lok Selzthal: Lukas Justich, Marc Justich, Reinhard Scherz, Florian Dautaj, Luca Andreas Leyendecker (K), Yannik Galle, Jan Oswald Krassnegger, Simon März, Elias Maxones, Jan Poier, Christian Kalsberger



Ersatzspieler: Oliver Dupke, Patrick Gross, Niclas Pichler, Mario Zach, Sebastian Dupke



Trainer: Ing. Christoph Lienbacher

Gebietsliga Enns: TUS KFZ StockCar Ardning – ESV Lok Selzthal, 3:2 (2:0)

67 Sebastian Jamnig 3:2

66 Reinhard Scherz 2:2

51 Florian Dautaj 2:1

28 Sebastian Jamnig 2:0

7 Josef Harald Pretschuh 1:0

