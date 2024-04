"Machen uns Leben selbst schwer!" - FC Ausseerland bezwingt TUS Gröbming

Details Montag, 08. April 2024 18:39

Am Freitag trafen FC Ausseerland und Tus Gröbming aufeinander. Das Match entschied Ausseerland mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC MAYRLIFE Ausseerland I die Nase vorn. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Gröbming einen knappen 4:3-Sieger.

Führung für Ausseerland

Für das erste Tor sorgte David Otter. In der 19. Minute traf der Spieler von FC Ausseerland per Kopf ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber trotz einiger Top-Chancen nicht gelingt. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Maximilian Grassegger zum Ausgleich für Tus Gröbming. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang ist Ausseerland wieder stärker und setzt den Gegner unter Druck. Wolfgang Marl versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz von Gröbming - was für ein Treffer - er schießt einen Freistoß aus 50 Metern im Tor. Ausseerland baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Zum Schluss feierte FC MAYRLIFE Ausseerland I einen dreifachen Punktgewinn gegen Tus Gröbming.

Die Offensivabteilung von FC Ausseerland funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Ausseerland verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Gröbming muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Für Tus Gröbming sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

FC MAYRLIFE Ausseerland I setzte sich mit diesem Sieg von Gröbming ab und belegt nun mit 20 Punkten den siebten Rang, während Tus Gröbming weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Ausseerland ist FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors (Samstag, 16:00 Uhr). Gröbming misst sich am selben Tag mit SV Stein/Enns (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir hätten nach 10 Minuten mit 3:0 führen müssen, haben dann etwas den Faden verloren und den Ausgleich kassiert. Der Führungstreffer war dann sehr glücklich, am Ende war der Sieg trotzdem verdient. Wir müssen es in den nächsten Wochen schaffen, konstant am Gas zu bleiben und uns das Leben selber leichter machen."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland I: David Gabriel - Michael Machherndl, Johannes Raaijmann, Kilian Posch, Markus Syen - Tamas Lazok, Simon Perstl, Philipp Wimmer, Alexander Pomberger (K) - Christian Gamsjäger, David Otter



Ersatzspieler: Daniel Stöckl, Fabian Pliem, David Tadic, Lukas Grill, Florian Bruckenberger, Wolfgang Marl



Trainer: Martin Mulej

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Matteo Tokic, Paul Kerschbaumer - gugu, Sebastian Atzlinger (K) - Lukas Krammer, Yannik Suchanek, Maximilian Grassegger, Manuel Schwab, Elias Luca Herdy - Noel Gruber-Pfandl, Simon Schnepfleitner



Ersatzspieler: Florian Hirz, Lorenz Maderebner, Andreas Spanberger, Florian Leitner, Florian Kiendler, Leo Brtan



Trainer: Nikola Tokic

Gebietsliga Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland I – Tus Gröbming, 3:1 (1:1)

91 Christian Gamsjaeger 3:1

77 Wolfgang Marl 2:1

43 Maximilian Grassegger 1:1

19 David Otter 1:0

Details

