SC Juniors Liezen retten Punkt gegen SU Wörschach

Details Sonntag, 14. April 2024 21:37

In der Begegnung SC Juniors Liezen gegen Wörschach trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Juniors Liezen zog sich gegen SU Wörschach achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Wörschach nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Keine Tore

Die erste Halbzeit begann energiegeladen - das Spiel war von beiden Seiten hart umkämpft. Beide Teams kämpften um die Oberhand, doch die Abwehrreihen hielten standhaft, und so endete die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden. Die besten Chancen: Marin Maric brachte in der 45. Minute mit einem klugen Spielzug eine Flanke in den 16er, die einen Eckball für den SC Liezen einbrachte. Kurz zuvor: Guter weiter Ball von Lucic, Reinbacher verschätzt sich ein wenig und der Ball landet im Aus. Dieser Moment versprach eine Wende im Spiel, doch bis zur Halbzeitpause blieb es beim 0:0-Pausenstand.

Führung und Ausgleich

In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Intensität des Spiels, als die Spieler mit noch mehr Entschlossenheit auftraten. Es war die SU Wörschach, die zuerst das Schweigen brach, als Strimitzer in der 55. Minute das Tor erzielte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Der SC Liezen ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte verbissen weiter. In der 81. Minute erhielten sie die Chance zum Ausgleich, als Marin Maric einen Elfmeter souverän verwandelte, nachdem Kiki zuvor gefoult worden war. Mit einem 1:1-Gleichstand waren die Karten neu gemischt, und beide Teams gaben bis zum Schlusspfiff alles, um den Sieg davonzutragen.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von SC Juniors Liezen derzeit nicht. Insbesondere an vorderster Front kommt Juniors Liezen nicht zur Entfaltung, sodass nur 18 erzielte Treffer auf das Konto der Gastgeber gehen. Zwei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat SC Juniors Liezen momentan auf dem Konto. Für Juniors Liezen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SU Wörschach in der Tabelle auf Platz sieben. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Wörschach, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während SC Juniors Liezen am kommenden Samstag FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors empfängt, bekommt es SU Wörschach am selben Tag mit FSV Union Raiffeisen Öblarn zu tun.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis. in der erste Halbzeit war Liezen besser. Wir waren ganz schlecht. Zweite Halbzeit waren wir viel besser, aber nach der Führung haben wir versäumt, den Sack zuzumachen. Der Ausgleich war unglücklich, aber Liezen hat das Remis verdient."

Aufstellungen:

SC Tactix Juniors Liezen II: Benjamin Baltic, Gabriel Gunjaca, Nikita Cherepov, Marko Lucic (K), Luca - Tristan Polt, Marin Maric, Albin Musliu, Manuel Reinbacher, Karlo Polanec, Dorian Zehentmayr, Filip Strk



Ersatzspieler: Alexander Manuel Lichtenwöhrer, Yazdan Dawdy, Kristijan Gavric, Dorart Krasniqi, Asim Hodzipasic



Trainer: Armin Bleiwerk

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser, Christoph Strimitzer, Florian Lödl, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald



Ersatzspieler: Stefan Schröcker, Janos Toth, Tobias Schröcker, Julian Jansenberger



Trainer: Neven Dujmusic

Gebietsliga Enns: SC Juniors Liezen – SU Wörschach, 1:1 (0:0)

82 Marin Maric 1:1

57 Christoph Strimitzer 0:1

