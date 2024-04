FC Landl bezwingt SV St. Gallen im Gipfeltreffen

Details Montag, 22. April 2024 09:13

Mit der 1:2-Niederlage gegen Landl verlor St. Gallen im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten auch den Platz an der Sonne. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV St. Gallen hatte mit 5:2 gewonnen. Damit liegt St. Gallen in der Tabelle jetzt drei Punkte hinter Landl.

Flotte Partie

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Nach vier Minuten ein erster Angriff der Gäste über rechts. Imbre Biro bedient Lukas Mayr mit einem Diagonalpass. Mayr aus einer abseitsverdächtigen Position, aber Schiri Schweiger lässt weiter spielen. Tormann Auer wehrt den Ball zur Ecke. Nach neun Minuten ein Freistoß für Landl. Schuller schießt flach und abgefälscht geht der Ball an die Stange. Kurz darauf versenkt Lukas Lindner das Leder im Tor. Ballstafette über die Mitte, letztendlich zieht Lindner flach ins lange Eck ab. Der Tormann ist gegen so einen Schuss machtlos. Dann der Ausgleich für St. Gallen: Oliver Selle versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz von FC Landl - Mayr holt sich den Ball von der Toroutlinie und spielt in die Mitte zu Selle, der nur mehr einschieben muss. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Landl vergibt Elfer

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance der Landler: Der gefoulte Lukas Lindner tritt selbst zum Elfer an, Tormann Mayerhofer errät aber die Ecke und wehrt den Ball zur Ecke. Kurz darauf zappelt das Leder aber doch im Netz. Einige Momente nach dem vergebenen Elfmeter bekommt Lindner einen Zuckerpass von Stadlhofer und verwandelt diesen sicher zum 2:1. Die Gastgeber bestritten die Schlussminuten der Begegnung ohne Gregor Baumann, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (90.) Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Ligaprimus schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Landl einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Landl präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Landl. Die Saison von Landl verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der FC Landl ungeschlagen ist.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt St. Gallen den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV St. Gallen bisher elf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt Landl bei Tus Gröbming an, während St. Gallen einen Tag zuvor FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau empfängt.

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Es war keine gute Leistung von uns. Es war eine klassische X-Partie, in der wir leider unsere Tore nicht gemacht haben. Dennoch müssen wir uns anders präsentieren und wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen. Es gibt in dieser Woche einiges anzusprechen und aufzuarbeiten, dass wir in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zeigen."

Aufstellungen:

Markus Auer - Roland Gottsbacher, Sebastian Stöcklmair, Robert Pernegger - Jonas Rodlauer, Patrick Arrer, Andreas Krenn, Raphael Schuller, Gregor Baumann, Niklas Stadlhofer - Lukas Lindner (K)



Ersatzspieler: Michael Graf, Raphael Meschek, Oliver Pretschuh, Sebastian Plaimauer, Felix Baumgartner, Oliver Puntigam



Trainer: Lukas Lindner

St. Gallen: Moritz Mayrhofer, Patrick Habinger (K), Marc Luidold, Bernhard Wagner, Szilard Szögedi, Martin Banvölgyi, Daniel Fröis, Imre Biro, Oliver Selle, Lukas Mayr, Leon Michael Hager



Ersatzspieler: Lukas Ahrer, Constantin Hintsteiner, Jan Stockreiter, Roman Fösleitner, Oliver Fölser, Lucas Berger



Trainer: Lukas Liess

Gebietsliga Enns: FC Landl – SV St. Gallen, 2:1 (1:1)

52 Lukas Lindner 2:1

35 Oliver Selle 1:1

22 Lukas Lindner 1:0

