SU Wörschach überflügelt FSV Öblarn in der Tabelle

Details Montag, 22. April 2024 10:33

Wörschach kam am Samstag zu einem 1:0-Erfolg gegen FSV Öblarn. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Öblarn knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Keine Tore

Die Wörschacher starten gut und druckvoll ins Match. Man kommt auch gleich zu einer Möglichkeit durch Polzer, dessen Stanglpass aber keinen Abnehmer findet. Dann schaltet sich auch der Gegner in die Offensive ein. Schweiger in dieser Phase mit einem Hammer aus 33 Metern, doch der Ball geht knapp drüber. Im weiteren Verlauf der erste Halbzeit sieht das Publikum eine weitgehend ausgeglichene Partie, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Wörschach legt vor

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart von SU Wörschach. Christoph Strimitzer überhebt den Goalie zur Führung. Jetzt müssen die Gäste mehr riskieren und schalten auch einen Gang höher. Es geht jetzt Hin und Her, doch richtig zwingend wird es nicht. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und FSV Union Raiffeisen Öblarn aus.

Wörschach machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Mit nur 18 Gegentoren hat SU Wörschach die beste Defensive der Gebietsliga Enns. Wörschach verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SU Wörschach konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

FSV Öblarn führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere an vorderster Front kommt Öblarn nicht zur Entfaltung, sodass nur 22 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FSV Union Raiffeisen Öblarn derzeit auf dem Konto. FSV Öblarn musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am kommenden Samstag trifft Wörschach auf ESV Lok Selzthal, Öblarn spielt am selben Tag gegen SC Juniors Liezen.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer SU Wörschach): "Das war heute ein Arbeitsieg - es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, mit wenig Chancen auf beiden Seiten, ein paar mehr auf unserer Seite. Nach der Pause hat unser Goalgetter Strimitzer Christoph, nach dem Zuspiel von Stadler Marco ein wunderschönes Tor geschossen. Danach hat nur ein zweites Tor gefehlt. Öblarn war offensiver, aber unsere Verteidigung hat, was mich freut, wieder zu 0 gespielt. In Großen und Ganzen eine harte Partie."

Aufstellungen:

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser, Christoph Strimitzer, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Stefan Schröcker, Marius Argintaru, Florian Lödl, Janos Toth, Kilian Ebner, Tobias Schröcker



Trainer: Neven Dujmusic

FSV Union Raiffeisen Öblarn: Johannes Gruber (K), Rade Panic, Ivo Jukic, Christoph Schachner, Kosovar Rexhepi, Bojan Panic, Michael Walter, Krenar Rexhepi, Eliah Schweiger, Tamas Horvath, Fabian Ludwig Kiendler



Ersatzspieler: Raphael Radlingmaier, Philipp Maik Zoerweg, Dion Schwaiger-Fellinger, Benjamin Mayer, Valentin Cosic, Dominik Klapf



Trainer: Zsolt Csirinyi

Gebietsliga Enns: SU Wörschach – FSV Union Raiffeisen Öblarn, 1:0 (0:0)

49 Christoph Strimitzer 1:0

Foto: SU Wörschach

