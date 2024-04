Auf Niederlage gegen die FC Schladming Juniors folgte Trainerrücktritt

Details Montag, 22. April 2024 12:51

FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors sammelte mit dem 4:2-Sieg gegen SC Juniors Liezen drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Juniors Liezen hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden. Wenige Stunden nach dem Spiel trat Armin Bleiwerk als Trainer der Liezener zurück.

Munterer Start

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Mannschaften spielen nach vorne. Die FC Schladming Juniors gingen durch Marcel Lep in der 34. Minute durch einen Freistoß aus mehr als 30 Metern in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöhte das Schlusslicht auf 2:0 (39.) - ein Chipball über die Verteidigung hinweg, der Liezen-Verteidiger rutscht weg der Goalie kommt aus seinem Tor, der Klärungsversuch per Kopf endet schließlich in einem Eigentor. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte SC Juniors Liezen noch das 1:2 (43.). Zur Pause war Schladming Juniors im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Lep mit Doppelpack

Eine starke Leistung zeigte Lep, der sich mit einem Doppelpack für die Gäste beim Trainer empfahl (49./57.). Die Liezener gaben aber noch nicht ganz auf. Für das 2:4 von Juniors Liezen zeichnete Karlo Polanec verantwortlich (69.). Der Unparteiische beendete schließlich das Spiel und somit kassierte der Gastgeber eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Wann findet SC Juniors Liezen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Seit vier Spielen wartet Juniors Liezen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Für FC Schladming Juniors ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Defensive von Schladming Juniors muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 46-mal war dies der Fall.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SC Juniors Liezen tritt am kommenden Samstag bei FSV Union Raiffeisen Öblarn an, FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors empfängt am selben Tag SV Stein/Enns.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Die Burschen haben endlich das gespielt, was sie können. Wir haben drei Spieler, die in der Einser spielen, eingesetzt. Der Sieg hätte höher auch ausfallen können. Wir wollen dass die Zweier unbedingt in der Gebietsliga bleibt und wir werden alles dafür unternehmen."

Aufstellungen:

SC Juniors Liezen II: Benjamin Baltic, Nikita Cherepov, Marko Lucic (K), Moritz Buchmann, Ivan Khyzhniak, Filip Strk, Elvin Kanyerere, Manuel Reinbacher, Niklas Reitegger, Albin Musliu, Marcel Bischof



Ersatzspieler: Kristijan Gavric, Luca - Tristan Polt, Yazdan Dawdy, Karlo Polanec, Dorart Krasniqi, Asim Hodzipasic



Trainer: Armin Bleiwerk FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors: Jonas Binder - Adam Resch, Marcel Lep, Lennart Haidl - Martin Reiter (K), Lars Kabusch, Erdogan Kör, Andreas Burgsteiner, Marcus Stangl - Simon Helpferer, Leon Grgic



Ersatzspieler: Michael Kraft, Lukas Vrhovac, Bernd Stocker, Luca Vettori, Tobias Kieler, Andreas Friedrich Domes



Trainer: Christian Scott

Gebietsliga Enns: SC Juniors Liezen – FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors, 2:4 (1:2)

69 Karlo Polanec 2:4

57 Marcel Lep 1:4

49 Marcel Lep 1:3

43 Elvin Kanyerere 1:2

39 Andreas Burgsteiner 0:2

34 Marcel Lep 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.