FC Ramsau dominiert gegen ESV Lok Selzthal

Details Freitag, 03. Mai 2024 15:24

Im spannungsgeladenen Duell zwischen dem FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau und dem ESV Lok Selzthal zeigte die Heimmannschaft eine beeindruckende Leistung, die mit einem klaren 3:0-Endstand belohnt wurde. Von Beginn an setzte der FC Ramsau die Gäste unter Druck und bewies über die gesamte Spielzeit eine effiziente Chancenverwertung, die dem ESV Lok Selzthal kaum Möglichkeiten ließ, ins Spiel zu finden.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Der FC Ramsau startete energisch in die Partie und ließ nicht lange auf den ersten Treffer warten. Bereits in der 19. Minute brachte Noah Geihseder sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Dieses frühe Tor setzte die Richtung für den Rest der Halbzeit, in der die Heimmannschaft die Kontrolle über das Spiel behielt und durch konsequentes Pressing den ESV Lok Selzthal in dessen eigener Hälfte einschnürte. Trotz weiterer guter Chancen blieb es jedoch bei der knappen 1:0-Führung bis zur Pause.

Effizienz vor dem Tor sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Ramsau den Druck weiter und wurde in der 50. Minute belohnt, als Fabio Perali nach einer präzisen Vorlage von Geihseder das 2:0 erzielte. Dieses Tor unterstrich die Dominanz der Heimmannschaft und setzte den ESV Lok Selzthal unter zusätzlichen Zugzwang. Trotz einiger guter Ansätze und kämpferischer Leistungen, insbesondere von Prugger, der bis zum Schluss um jeden Ball fightete, gelang es den Gästen nicht, die solide Ramsauer Defensive zu durchbrechen. Stattdessen war es Michael Christian Ettl, der in der 78. Minute mit einem fulminanten Schuss das 3:0 und somit den Endstand markierte. Sein Treffer ließ die Fans jubeln und sorgte für die endgültige Entscheidung in diesem Spiel.

In den Schlussminuten gab es auf beiden Seiten noch Chancen, doch der FC Ramsau zeigte sich effizienter und konnte die Führung souverän über die Zeit bringen. Der ESV Lok Selzthal kämpfte zwar unermüdlich, konnte aber die gut organisierte Defensive der Ramsauer nicht überwinden. Mit diesem Sieg unterstreicht der FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau seine Ambitionen und zeigt eine starke Leistung, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison macht.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sportlicher Leiter Selzthal): "Einige Langzeitverletzte und mehrere verhinderte Spieler waren in letzter Zeit nicht leicht zu ersetzen. Dazu kommt noch, das momentan ein paar Jungs den Faden etwas verloren haben und darum gehen wir derzeit meist als Verlierer vom Feld. Beim Spiel gegen Ramsau konnten wir aber schon wieder eine Steigerung feststellen und so sind wir zuversichtlich, dass wir bald wieder zur alten Spielstärke zurückfinden werden."

Aufstellungen:

FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau: Roland Stocker - Robert Marila, Leonhard Prugger, Christoph Percht (K) - Thomas Gründbichler, Niklas Urain, Michael Christian Ettl, Finn Jonas Seggl - Michael Simonlehner, Noah Geihseder, Fabio Perali



Ersatzspieler: Niklas Benjamin Steiner, Sebastian Scholz, Ruben Bodensteiner, Benjamin Watzinger, Daniel Vivian, Jakob Perhab



Trainer: Stephan Stocker

ESV Lok Selzthal: Lukas Justich, Florian Dautaj, Luca Andreas Leyendecker (K), Yannik Galle, Jan Oswald Krassnegger, Simon März, Pascal Hübl, Daniel Andre Reitterer, Fabian Wipplinger, Jan Poier, Christian Kalsberger



Ersatzspieler: Nico Poier, Elias Haller, Niclas Pichler, Sebastian Dupke



Trainer: Ing. Christoph Lienbacher

Gebietsliga Enns: Ramsau : ESV Lok Selzthal - 3:0 (1:0)

78 Michael Christian Ettl 3:0

50 Fabio Perali 2:0

19 Noah Geihseder 1:0

Foto: FC Ramsau

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.