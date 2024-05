Hitziges Duell: FC Ausseerland triumphiert gegen FC Ramsau mit 4:2

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:12

Ein packendes Fußballspiel fand in der 18. Runde der Gebietsliga Enns statt, in dem der FC Ausseerland einen wichtigen 4:2-Sieg gegen den FC Ramsau errang. Das Spiel, das mit hoher Intensität und großem Kampfgeist beider Teams geführt wurde, endete in einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft, die damit ihre Position in der Liga festigte.

Ein kämpferischer Beginn und ein ausgeglichenes Halbzeit-Ergebnis

Die Partie begann unmittelbar mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften bereits in den ersten Minuten ihr Engagement und ihre Entschlossenheit zeigten. Der FC Ramsau ging in der 25. Minute durch ein Tor des Spielers mit der Nummer 7 in Führung, was den Druck auf FC Ausseerland erhöhte. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete prompt mit einem Ausgleichstreffer durch Kili in der 39. Minute. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams ihre Momente hatten, um in Führung zu gehen.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Momenten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerte der FC Ausseerland den Druck und erzielte in der 51. Minute das 2:1 durch einen sehenswerten Treffer, der leider nicht genau beobachtet wurde, da einige Zuschauer abgelenkt waren. Nur vier Minuten später erhöhte die Heimmannschaft auf 3:1, was die Stimmung im Stadion weiter anheizte. Dieser Treffer gab dem FC Ausseerland die nötige Sicherheit, um das Spielgeschehen weitestgehend zu kontrollieren.

Die Gäste aus Ramsau gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften verbissen um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 89. Minute belohnt, als sie durch einen geschickt platzierten Elfmeter auf 3:2 verkürzten. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als beide Teams in den letzten Minuten der regulären Spielzeit auf den nächsten Treffer drängten. In der 90. Minute sorgte Ali Pomberger mit einem spektakulären Fernschuss von der Mittellinie, der den gegnerischen Torhüter überlistete, für das entscheidende 4:2 für den FC Ausseerland. Dieser Treffer besiegelte den Sieg und ließ die Fans der Heimmannschaft in Jubel ausbrechen.

Das Spiel endete schließlich nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem 4:2-Erfolg für den FC Ausseerland, der damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelte. Der FC Ramsau zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Leistung und machte es dem Gegner bis zum Schlusspfiff schwer. Das Spiel war ein Beweis für den Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams und bot den Zuschauern zahlreiche unvergessliche Momente.

Gebietsliga Enns: Ausseerland : Ramsau - 4:2 (1:1)

90 Alexander Pomberger 4:2

88 Andreas Erlbacher 3:2

52 Patrick Käfmüller 3:1

49 Alexander Pomberger 2:1

34 Kilian Posch 1:1

21 Michael Simonlehner 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Wewa bua erstellt.

