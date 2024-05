SU Wörschach erkämpft sich Auswärtssieg gegen Tus Gröbming

Details Sonntag, 12. Mai 2024 22:12

In einer hart umkämpften Partie der 18. Runde in der Gebietsliga Enns konnte sich SU Wörschach knapp mit 2:1 gegen Tus Gröbming durchsetzen. Das Spiel, das in Gröbming ausgetragen wurde, zeigte beide Teams in leidenschaftlichem Einsatz, wobei die Gäste letztendlich die Oberhand behielten.

Frühe Dominanz und die Führung durch Wörschach

Die Anfangsminuten des Spiels waren geprägt von intensiven Aktionen beider Mannschaften. SU Wörschach eröffnete das Spiel mit einer Reihe von Angriffen, die bereits in der 5. Minute zu einer gefährlichen Flanke führten, die jedoch vom Tormann der Gröbminger sicher abgefangen wurde. Trotz fehlender Eckfahnen, was zu einer kurzen Unterbrechung in der 6. Minute führte, fand das Spiel schnell zurück zu seinem Rhythmus. Tus Gröbming versuchte in der 8. Minute über eine Ecke zu antworten, aber auch hier konnte der Torwart der Gäste, liebevoll 'die Katze' genannt, den Ball klären.

Die anhaltende Druckphase von SU Wörschach führte schließlich in der 18. Minute zum Erfolg, als Johannes Schulz nach einer Reihe verpasster Chancen das erste Tor schoss. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie dominierten die erste Halbzeit weiterhin, was Gröbming trotz vereinzelter Versuche, wie einem Schuss in der 20. Minute, der deutlich das Ziel verfehlte, kaum ins Spiel kommen ließ.

Kampfgeist der Gröbminger und spannende Schlussphase

Nach der Pause erhöhte SU Wörschach den Druck weiter und konnte in der 53. Minute durch Christoph Strimitzer auf 2:0 erhöhen. Dieses Tor schien eine Vorentscheidung zu sein, doch Tus Gröbming zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Eine Vielzahl von Chancen wurde von Wörschach zunächst noch abgewehrt, darunter auch ein gefährlicher Freistoß in der 45. Minute, der gleich zweimal die Latte traf.

Der Wendepunkt für die Heimmannschaft kam in der 63. Minute, als Elias Luca Herdy nach einem schnellen Angriff den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor belebte die Hoffnungen der Gröbminger Fans, und ihre Mannschaft drängte auf den Ausgleich. Trotz intensiver Bemühungen und einiger spannender Momente vor dem Tor der Gäste, blieb es beim 1:2. SU Wörschach konnte mit cleverem Spiel und entschlossener Verteidigung den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Wir haben von Anfang das Spiel kontrolliert. Erste Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, ein paar Chancen gehabt, Lattenschuss und da hat nur ein zweites Tor gefehlt. Nach der Pause haben wir das 2:0 geschossen und wieder Spiel und Gegner im Griff gehabt. Knackpunkt war ein unglückliches Gegentor. Dann haben wir nach vorne nichts mehr gebracht, wir haben nur verteidigt und nach einer sicheren 2:0 Führung hat dieser Gegentreffer Unruhe in Mannschaft gebracht. Aber wichtig ist, dass wir wichtige 3 Punkte gegen iene gute, junge Gröbminger Mannschsft gemacht haben."

Aufstellungen:

TUS Mazda Landl Gröbming: David Pirifellner - Matteo Tokic, Lukas Krammer, Sebastian Atzlinger - Manuel Schwab, Markus Felsner (K), Yannik Suchanek, Maximilian Grassegger, Elias Luca Herdy - Noel Gruber-Pfandl, Simon Schnepfleitner



Ersatzspieler: Florian Hirz, Bastian Rauch, Lorenz Maderebner, Florian Kiendler, Fabian Schupfer, Leo Brtan



Trainer: Nikola Tokic

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser, Christoph Strimitzer, Johannes Schulz (K), Karlo Blazevic, Tobias Schröcker, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Stefan Schröcker, Marius Argintaru, Kilian Ebner, Julian Jansenberger, Jakob Noah Leitner



Trainer: Neven Dujmusic

Gebietsliga Enns: Gröbming : Wörschach - 1:2 (0:1)

63 Elias Luca Herdy 1:2

53 Christoph Strimitzer 0:2

18 Johannes Schulz 0:1

