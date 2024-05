FC Ramsau bezwingt SV Stein/Enns in hochspannender Partie

Details Montag, 20. Mai 2024 10:36

In einem fesselnden Fußballspiel in der 19. Runde der Gebietsliga Enns konnte sich der FC Ramsau knapp mit 3:2 gegen SV Stein/Enns durchsetzen. Das Spiel, das eine Achterbahn der Emotionen und intensive Momente bot, endete nach intensiven 94 Minuten voller Action und Dramatik.

Früher Vorsprung und aufregende erste Hälfte

Die Begegnung begann dynamisch und FC Ramsau zeigte schnell, dass sie zu Hause dominieren wollten. Bereits in der 12. Minute brach Michael Christian Ettl die Stille, indem er das erste Tor des Spiels erzielte und die Gastgeber 1:0 in Führung brachte. Der Energielevel auf dem Spielfeld und unter den Zuschauern stieg, und Ramsau nutzte diesen Schwung. In der 24. Minute erweiterte Finn Jonas Seggl den Vorsprung auf 2:0 durch einen eindrucksvollen Treffer, der die Fans der Heimmannschaft jubeln ließ.

SV Stein/Enns, sichtlich beeindruckt von dem frühen Rückstand, fand jedoch kurz darauf ihre Form. In der 33. Minute verkürzte Michael Hirz für die Gäste auf 2:1, was das Spiel wieder offen gestaltete. Diese Phase des Spiels war geprägt von intensivem Kampf und Druck, der sich auf beiden Seiten bemerkbar machte, wobei Stein/Enns versuchte, den Ausgleich vor der Halbzeit zu erzielen.

Spannende zweite Halbzeit mit Wendungen

Nach der Pause erhöhte Ramsau den Druck weiter und in der 62. Minute war es Noah Geihseder, der für Ramsau das dritte Tor schoss und damit den Vorsprung auf 3:1 ausbaute. Dieser Treffer schien eine Vorentscheidung zu sein, jedoch gab SV Stein/Enns nicht auf. In der 88. Minute sorgte Michael Christian Ettl mit einem weiteren Tor, dieses Mal allerdings aufgrund eines unglücklichen Eigentors, für ein spannendes Finale, indem er den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Nervosität und Kampfgeist geprägt. In der 90. Minute sah Daniel Koch von SV Stein/Enns die Gelb-Rote Karte, was die Hoffnungen der Gäste auf ein Unentschieden weiter schmälerte. Trotz der numerischen Unterlegenheit drängte Stein/Enns auf den Ausgleich, doch die Defensive von Ramsau hielt stand.

Die letzten Minuten inklusive der vierminütigen Nachspielzeit waren eine Zerreißprobe für beide Teams. FC Ramsau konnte jedoch den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Liga. Mit diesem Sieg behält Ramsau seine Position in der oberen Tabellenhälfte, während Stein/Enns wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verliert.

Das Spiel endete schließlich mit einem aufregenden 3:2-Heimsieg für FC Ramsau, was die Fans begeisterte und für Gesprächsstoff in der Liga sorgte. Mit solch intensiven und ereignisreichen Spielen bleibt die Gebietsliga Enns weiterhin eine der spannendsten Ligen in der Region.

Stimme zum Spiel:

Heinz Binder (Trainer Stein): "Ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für Ramsau, die ihre Chancen besser genützt haben. Wir haben sehr viele Fehlpässe im Spielaufbau gemacht, wo Ramsau immer wieder gefährlich geworden ist. Wir müssen diese Niederlage abhaken und in den restlichen Spielen nochmal alles geben!"

Aufstellungen:

FC Ringhofer Energiesysteme Ramsau: Roland Stocker - Robert Marila, Niklas Urain, Andreas Angerer, Christoph Percht (K) - Michael Simonlehner, Michael Christian Ettl, Finn Jonas Seggl, Martin Simonlehner - Noah Geihseder, Fabio Perali



Ersatzspieler: Niklas Benjamin Steiner, Andreas Erlbacher, Fabian Bachler, Benjamin Watzinger, Leonhard Prugger, Jakob Perhab



Trainer: Stephan Stocker

Stein/Enns: Dominik Pircher - Romed Siegmund Albrecht, Bernhard Ladreiter, Marcel Faninger, Daniel Koch - Sebastian Forstinger, Dominik Pfennich (K), Martin Langbrucker - Daniel Schmid, Daniel Schönleitner, Michael Hirz



Ersatzspieler: Rene Gerhard Gutmann, Peter Beham, Patrick Paurevic



Trainer: Heinz Binder

Gebietsliga Enns: Ramsau : Stein/Enns - 3:2 (2:1)

88 Eigentor durch Michael Christian Ettl 3:2

62 Noah Geihseder 3:1

33 Michael Hirz 2:1

24 Finn Jonas Seggl 2:0

12 Michael Christian Ettl 1:0

Details

