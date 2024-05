FC Ausseerland entführt drei Punkte von SU Wörschach

Details Montag, 20. Mai 2024 10:43

Im spannenden Duell der 19. Runde der Gebietsliga Enns standen sich SU Wörschach und FC Ausseerland gegenüber. Trotz eines hart umkämpften Matches und einer frühen Führung durch SU Wörschach konnte sich FC Ausseerland letztlich mit einem 2:1 durchsetzen. Die Partie bot von Anfang bis Ende spannende Wendungen und zeigte, wie engagiert beide Teams um jeden Ball und jeden Meter kämpften.

Eröffnung und schnelle Reaktion

SU Wörschach, das Heimteam, suchte sofort die Initiative, konnte jedoch in den ersten Minuten keine klaren Chancen kreieren. FC Ausseerland hingegen zeigte sich effektiv und nutzte die erste sich bietende Gelegenheit. In der 36. Minute verwandelte David Otter eine unerwartete Gelegenheit in ein Tor, nachdem ein Schussversuch zu einem perfekten Pass wurde, womit die Gäste mit 1:0 in Führung gingen.

Nicht lange ließen die Gastgeber sich jedoch zurückdrängen. Nur zwei Minuten später, in der 38. Minute, erzielte Stephan Stadler durch einen beeindruckenden Freistoß aus 30 Metern den Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer zeigte die Entschlossenheit von SU Wörschach, nicht kampflos das Feld zu überlassen.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Hälfte begann, ohne dass einer der Teams ihre Taktik signifikant änderte. SU Wörschach erhöhte den Druck und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, darunter ein gefährlicher Abschluss in der 66. Minute, der jedoch vom Keeper abgewehrt wurde. Die Heimmannschaft dominierte phasenweise das Spielgeschehen und schnürte FC Ausseerland zeitweise in deren eigener Hälfte ein. Trotzdem schaffte es Ausseerland, der anhaltenden Belagerung standzuhalten und keine weiteren Treffer zuzulassen.

In der 84. Minute zeigte sich dann die Klasse von David Otter erneut, als er einen Freistoß direkt im Netz der SU Wörschach unterbrachte und somit das Spiel mit seinem zweiten Tor des Tages auf 2:1 für FC Ausseerland stellte. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von verzweifelten Versuchen von Wörschach, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Ausseerland hielt stand.

Als der Schiedsrichter die Partie nach fünf Minuten Nachspielzeit abpfiff, stand der Sieg für FC Ausseerland fest. Ein hart erkämpfter Sieg, der die Gäste jubeln ließ und die Heimmannschaft trotz eines starken Spiels ohne Punkte zurückließ. In einer Runde, in der jedes Spiel und jeder Punkt zählt, war dieses Ergebnis besonders wertvoll für FC Ausseerland, die ihre Position in der Tabelle verbessern konnten.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Ausgeglichene Partie. Taktisch von beiden Mannschaften sehr vorsichtig. Beide Mannschaften mit vielen Ausfälles. Beide Mannschaften sind sehr kompakt gestanden. Aussee war effektiver, haben aus zwei Schüssen auf das Tor zwei Tore gemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht, aber leider unsere Chancen nicht genützt. Die Niederlage hat meine Mannschaft nicht verdient, aber das ist Fußball."

Aufstellungen:

SU Gerüstbau Steiner WÖRSCHACH: Florian Grünwald, Maximilian Polzer, Ulrich Gassner Speckmoser (K), Stefan Schröcker, Christoph Strimitzer, Florian Lödl, Andras Kiraly, Stephan Stadler, Jakob Noah Leitner, Stefan Grünwald, Marco Stadler



Ersatzspieler: Marius Argintaru, Kilian Ebner, Michael Zagrobelny, Christoph Leitner, Julian Jansenberger



Trainer: Neven Dujmusic

FC MAYRLIFE Ausseerland I: Daniel Stöckl - Michael Machherndl (K), Johannes Raaijmann, Kilian Posch, Markus Syen, Patrick Käfmüller - Tamas Lazok, Lukas Grill, Simon Perstl - David Otter, Nikolaus Eder



Ersatzspieler: Martin Mulej, Fabian Pliem, Philipp Haupt, Lukas Stöckl, David Martinovic, Alexander Pomberger



Trainer: Martin Mulej

Gebietsliga Enns: Wörschach : Ausseerland - 1:2 (1:1)

84 David Otter 1:2

38 Stephan Stadler 1:1

36 David Otter 0:1

