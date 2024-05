Spannendes Remis: SC Juniors Liezen und Tus Gröbming teilen sich die Punkte

Details Montag, 20. Mai 2024 08:58

In einem packenden Match der 19. Runde in der Gebietsliga Enns standen sich der SC Juniors Liezen und der Tus Gröbming gegenüber. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und das Spiel endete mit einem gerechten 1:1 Unentschieden. Die Tore fielen durch Yannik Suchanek für Tus Gröbming und Karlo Polanec für SC Juniors Liezen.

Früher Vorsprung für Tus Gröbming

Bereits in der 19. Minute konnte Tus Gröbming durch Yannik Suchanek in Führung gehen. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite, fand Suchanek den Ball vor seinen Füßen und schloss gekonnt ab, um das erste Tor des Spiels zu erzielen. Dieser frühe Treffer gab dem Gastteam zusätzlichen Schwung und sie dominierten die erste Halbzeit. Trotz weiterer Chancen gelang es ihnen jedoch nicht, ihre Führung auszubauen.

SC Juniors Liezen hatte Mühe, ins Spiel zu finden und konnte erst gegen Ende der ersten Hälfte einige gefährliche Angriffe starten. Doch der entscheidende Pass fehlte und so ging es mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeitpause.

Später Ausgleich sichert Punkt für SC Juniors Liezen

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich aggressiveren SC Juniors Liezen. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen sie mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 86. Minute belohnt, als Karlo Polanec sich durch die Abwehr von Tus Gröbming kämpfte und den Ball zum 1:1 ins Netz schob. Dieser späte Ausgleichstreffer brachte neues Leben in das Spiel und beide Teams suchten in den letzten Minuten nach dem Siegtreffer.

Trotz einiger spannender Momente und Druck von beiden Seiten, blieb es beim 1:1 Unentschieden. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte, mit intensiven Bemühungen beider Teams, aber ohne einen Sieger zu finden.

Die Fans beider Mannschaften dürften mit dem Endergebnis zufrieden sein, da beide Teams leidenschaftlich gekämpft haben und letztendlich jeder einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte. Die Tore von Yannik Suchanek und Karlo Polanec waren Höhepunkte eines ansonsten sehr ausgeglichenen Spiels.

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Hier trafen zwei junge Teams mit viel Potential auf einander! Wir haben uns viel vorgenommen, obwohl wir gewusst haben, dass es in Liezen auf dem Kunstrasen nicht einfach sein wird. Eine interessante Partie mit Chance zum Torerfolg auf beiden Seiten, am Ende ein gerechtes Unentschieden. Wir brauchen momentan viele Chancen, um ein Tor zu erzielen und an dem müssen wir weiterhin arbeiten. In der Defensive wird jeder kleine Fehler sofort bestraft und da tun mir meine jungen Spieler sehr leid. Aber das ist das Lehrgeld, welches wir momentan zahlen müssen um in der nahen Zukunft besser zu sein. Ich habe ein tolles Team, tolle junge Menschen die versuchen meine Ideen umzusetzen. Wie bereits gesagt, haben wir unseren Weg und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wer hart arbeitet wird auch belohnt. Im Sport/Fußball ist es zu 100% so! Bestes Beispiel ist Sturm Graz!"

Gebietsliga Enns: Juniors Liezen : Gröbming - 1:1 (0:1)

86 Karlo Polanec 1:1

19 Yannik Suchanek 0:1

