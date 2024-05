FC Ausseerland dominiert im Heimspiel gegen SC Juniors Liezen

Details Montag, 27. Mai 2024 22:36

Im Rahmen der 20. Runde der Gebietsliga Enns standen sich FC Ausseerland und SC Juniors Liezen gegenüber. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende von den Gastgebern dominiert wurde, sicherte sich FC Ausseerland einen klaren 3:0 Sieg. Tamas Lazok erwies sich dabei als Schlüsselspieler mit zwei Toren in der ersten Halbzeit, während David Otter in der zweiten Hälfte den Sack zumachte.

Anpfiff und frühe Führung

Es dauerte nicht lange, bis FC Ausseerland das Kommando übernahm. Tamas Lazok, der Stürmer der Heimmannschaft, brachte sein Team in der 21. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck in Führung. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an und ließ die Gäste aus Liezen von Beginn an hinterherlaufen. Die Gastgeber zeigten sich entschlossen und kombinationssicher, was ihnen half, die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Verdoppelung und endgültige Entscheidung

Noch vor der Halbzeitpause konnte FC Ausseerland die Führung ausbauen. Wieder war es Tamas Lazok, der in der 38. Minute zur Stelle war. Nach einer ausgezeichneten Vorarbeit aus dem Mittelfeld ließ er dem Torwart der Juniors keine Chance und vollendete gekonnt zum 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielbild wenig. FC Ausseerland behielt die Oberhand und kontrollierte das Geschehen souverän. Die Gäste aus Liezen fanden keine Antwort auf die taktische Disziplin und die spielerische Stärke der Ausseer. In der 52. Minute sorgte David Otter für die endgültige Entscheidung. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite fand sich Otter in einer idealen Schussposition wieder und traf zum 3:0. Dieses Tor war der Höhepunkt einer überzeugenden Teamleistung und stellte sicher, dass die Punkte in Ausseerland bleiben würden.

Die verbleibenden Minuten des Spiels boten keine große Veränderung mehr. FC Ausseerland verwaltete das Ergebnis gekonnt und ließ bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute keine nennenswerten Chancen mehr zu. Der souveräne 3:0-Endstand spiegelte die Leistungsunterschiede zwischen den beiden Teams deutlich wider und bestätigte die Überlegenheit von FC Ausseerland an diesem Spieltag.

Stimme zum Spiel:

Martin Mulej (Trainer Ausseerland): "Wir haben das Spiel vom Anfang an kontrolliert und über die Flügel viele Chancen kreiert, von denen wir leider viele vergeben haben. Das 1:0 fiel aus einem abgefälschten Freistoß, beim 2-0 hat Tamas Lazok den Ball sehr überlegt im langen Eck versenkt. Nach dem 3:0 haben wir einen Gang zurückgeschaltet, trotzdem weitere gute Chancen herausgearbeitet, einen höheren Sieg aber leider vergeben. Die Liezner haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt, wir waren viel routinierter und abgeklärter."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland I: Daniel Stöckl - Michael Machherndl, Johannes Raaijmann, Markus Syen, Patrick Käfmüller - Tamas Lazok, Simon Perstl, Alexander Pomberger (K) - Christian Gamsjäger, David Otter, Nikolaus Eder



Ersatzspieler: Fabian Pliem, Philipp Haupt, David Tadic, Lukas Grill, Lukas Stöckl, Martin Mulej



Trainer: Martin Mulej

SC Tactix Juniors Liezen II: Kristijan Gavric, Nikita Cherepov, Marko Lucic (K), Moritz Buchmann, Ivan Khyzhniak, Dominik Hammer, Albin Musliu, Karlo Polanec, Dorian Zehentmayr, Marcel Bischof, Filip Strk



Ersatzspieler: Luca - Tristan Polt, Luka Zelic, Yazdan Dawdy



Trainer: Armin Bleiwerk

Gebietsliga Enns: Ausseerland : Juniors Liezen - 3:0 (2:0)

52 David Otter 3:0

38 Tamas Lazok 2:0

21 Tamas Lazok 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.