Tus Gröbming entführt drei Punkte von ESV Lok Selzthal

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:12

In einem rassigen Duell der Gebietsliga Enns setzte sich Tus Gröbming mit 2:0 gegen ESV Lok Selzthal durch. Die Gäste erzielten bereits früh in der Partie den Führungstreffer und konnten ihre Dominanz bis zum Schlusspfiff beibehalten. ESV Lok Selzthal kämpfte tapfer, aber letztlich reichte es nicht, um gegen die gut organisierten Gäste zu bestehen.

Früher Schock für Selzthal

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 4. Minute brachte Paul Kerschbaumer die Gäste von Tus Gröbming mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte ESV Lok Selzthal sofort unter Druck und zeigte die Angriffslust der Gäste. Kerschbaumer verwandelte eine exzellente Vorlage und ließ dem Torhüter keine Chance.

Nach diesem schnellen Gegentor versuchte ESV Lok Selzthal, sich zu sammeln und mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Doch Tus Gröbming zeigte sich in der Defensive gut organisiert und ließ nur wenige Chancen für die Heim-Mannschaft zu.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv, doch ohne weitere Tore. Beide Mannschaften kämpften um die Vorherrschaft im Mittelfeld, und die Abwehrreihen leisteten auf beiden Seiten hervorragende Arbeit. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte die knappe, aber gerechte Führung der Gäste wider.

Gröbming macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit setzte ESV Lok Selzthal alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Heimspieler kämpften unermüdlich, konnten jedoch die gut stehende Verteidigung von Tus Gröbming nicht überwinden. Trotz einiger guter Chancen fehlte es an der letzten Konsequenz im Abschluss.

In der 82. Minute dann die Entscheidung: Andreas Spanberger erhöhte für Tus Gröbming auf 2:0. Der Treffer fiel nach einem schnellen Konter, bei dem Spanberger die Nerven behielt und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieser Treffer war ein schwerer Schlag für ESV Lok Selzthal, die sich trotz der Bemühungen nicht mehr erholen konnten.

In den letzten Minuten des Spiels kämpften die Spieler von ESV Lok Selzthal weiterhin tapfer, doch es war klar, dass sie an diesem Tag kein Tor erzielen würden. Die Abwehr von Tus Gröbming, angeführt von einem engagierten Pauli, der in der 89. Minute besonders hervorgehoben wurde, hielt stand und sicherte den verdienten Sieg.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Nach früher Führung in der Anfangsphase standen wir gut in der Partie. Nach vielen vergebenen Chancen, wurden die Gegner stärker und nach einigen brenzlichen Situationen am eigenen 16er, gingen wir mit 1:0 in die Pause. Wir hätten die Partie in der ersten Halbzeit schon entscheiden müssen. Es wurden einige gute Möglichkeiten vergeben. In der 2. Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener und unsere Mannschaft musste sich den Sieg hart verdienen. In der Schlussphase erhöhten wir auf 2:0 und nahmen die 3 Punkte mit nach Gröbming."

Aufstellungen:

ESV Lok Selzthal: Lukas Justich, Elias Haller, Florian Dautaj, Adrian Schindlbacher, Luca Andreas Leyendecker (K), Jan Oswald Krassnegger, Yannik Galle, Sebastian Dupke, Raphael Fleischmann, Jan Poier, Christian Kalsberger

Ersatzspieler: Nico Poier, Patrick Gross, Mario Zach, Oliver Dupke, Heiko Zeiser

Trainer: Christoph Lienbacher

TUS Mazda Landl Gröbming: Florian Hirz - Michael Percht (K), Matteo Tokic, Paul Kerschbaumer - gugu, Lukas Krammer, Fabian Schwarzkogler - Yannik Suchanek, Manuel Schwab, Leo Brtan - Noel Gruber-Pfandl, Andreas Spanberger

Ersatzspieler: David Pirifellner, Fabian Schupfer, Lorenz Maderebner, Markus Felsner, Maximilian Weiß, Bastian Rauch

Trainer: Nikola Tokic

Gebietsliga Enns: ESV Lok Selzthal : Gröbming - 0:2 (0:1)

82 Andreas Spanberger 0:2

4 Paul Kerschbaumer - gugu 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.