Sechs unterschiedliche Torschützen: SU Wörschach deklassiert Tus Ardning mit 6:0

Details Montag, 03. Juni 2024 21:28

In einem einseitigen Spiel der Gebietsliga Enns besiegte die Heimmannschaft SU Wörschach den Tus Ardning mit einem beeindruckenden 6:0. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte SU Wörschach ihre Überlegenheit und ging mit einem komfortablen 4:0 in die Pause. Die zweite Halbzeit setzte den dominanten Auftritt fort und SU Wörschach konnte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern auf 6:0 erhöhen. Detail: Es gab sechs unterschiedliche Torschützen.

Blitzstart für SU Wörschach

Bereits in der zweiten Minute erzielte Johannes Schulz das erste Tor für die Gastgeber. Nach einer präzisen Ecke stieg Schulz hoch und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Die frühe Führung gab SU Wörschach Auftrieb und sie setzten Tus Ardning weiter unter Druck.

Nur wenige Minuten später, in der 14. Minute, war es erneut die Heimmannschaft, die jubeln konnte. Christoph Strimitzer traf zum 2:0 und baute die Führung weiter aus. Die Gäste aus Ardning fanden kein Mittel gegen die offensive Wucht von SU Wörschach und mussten in der Folge weitere gefährliche Angriffe abwehren.

Die Heimmannschaft ließ nicht nach und in der 36. Minute erhöhte Tobias Schröcker per Kopfball auf 3:0. Die Abwehr von Tus Ardning war erneut machtlos. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, setzte Stephan Stadler den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erzielte das 4:0. Tus Ardning ging mit hängenden Köpfen in die Pause, während SU Wörschach sich für die zweite Hälfte in eine komfortable Position gebracht hatte.

SU Wörschach setzt nach

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem dominanten SU Wörschach. Obwohl die Gäste versuchten, sich gegen die Angriffe zu wehren, fand SU Wörschach immer wieder Lücken in der Abwehr. In der 66. Minute war es Karlo Blazevic, der das 5:0 für SU Wörschach erzielte. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und traf souverän.

Der letzte Treffer des Spiels fiel in der 76. Minute. Nach einem Freistoß von Christoph Strimitzer köpfte Marco Stadler den Ball ins Netz und erhöhte auf 6:0. Es war ein perfektes Zusammenspiel, das den Angriff krönte. Tus Ardning war endgültig geschlagen und schaffte es nicht, in der verbleibenden Spielzeit etwas Zählbares zu erreichen.

In der 79. Minute hatte SU Wörschach noch die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen, als Strimitzer mit einem kraftvollen Schuss die Latte traf. Doch auch ohne dieses Tor blieb die Leistung der Heimmannschaft beeindruckend. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 6:0-Sieg für SU Wörschach.

Stimme zum Spiel:

Neven Dujmusic (Trainer Wörschach): "Das war problemlos. Der Klassenunterschied war bemerkbar. Wenn wir mit Vollgas gespielt hätten, wäre das Ergebnis noch viel höher. Ich muss die junge Ardninger Mannschaft aber ein Kompliment machen, von der ersten bis zur 90. Minute waren sie sehr fair und korrekt."

Gebietsliga Enns: Wörschach : Ardning - 6:0 (4:0)

76 Marco Stadler 6:0

66 Karlo Blazevic 5:0

43 Stephan Stadler 4:0

36 Tobias Schröcker 3:0

14 Christoph Strimitzer 2:0

2 Johannes Schulz 1:0

Details

