SV St. Gallen feiert deutlichen Sieg gegen FC Schladming Juniors

Details Montag, 03. Juni 2024 21:36

Der SV St. Gallen zeigte sich in der 21. Runde der Gebietsliga Enns von seiner besten Seite und besiegte die FC Schladming Juniors klar mit 4:0. Die Mannschaft von St. Gallen dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Mit einer kompakten Defensive und effektiven Nadelstichen in der Offensive sicherten sie sich einen verdienten Heimsieg.

Frühe Führung für St. Gallen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und die ersten Minuten gehörten den Schladming Juniors, die mit guten Ballstafetten agierten. Dennoch konnten sie keine nennenswerten Torgelegenheiten kreieren. Bereits in der 6. Minute hatte der SV St. Gallen die erste Topchance, doch der Torhüter Schrempf der Juniors konnte mit einer guten Fußabwehr den ersten Treffer verhindern.

Die Bemühungen des SV St. Gallen zahlten sich jedoch in der 18. Minute aus, als Lukas Mayr nach einem schnellen Angriff das erste Tor erzielte und die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. In der Folgezeit versuchte St. Gallen, das Spiel weiter zu kontrollieren, während die Schladming Juniors weiterhin bemüht waren, zu Chancen zu kommen. Doch die Gäste hatten Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu entwickeln.

Bis zur Halbzeit dominierte St. Gallen das Spielgeschehen und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 44. Minute erhöhte Imre Biro nach einem souverän verwandelten Elfmeter auf 2:0. Die Halbzeitanalyse zeigte deutlich: St. Gallen stand hinten kompakt und ließ den Juniors kaum Raum für Chancen, während sie selbst offensiv effizient agierten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

SV St. Gallen kam stark aus der Kabine und setzte die Gäste weiter unter Druck. Bereits in der 48. Minute zeigten sie mit drei gefährlichen Eckbällen, dass sie weiterhin das Spiel dominieren wollten. Diese Dominanz zahlte sich aus: In der 59. Minute erzielte Lukas Mayr sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 3:0. Ein schlechter Rückpass der Schladminger Hintermannschaft wurde von Mayr eiskalt ausgenutzt.

Die Schladming Juniors versuchten in der Folgezeit, selbst zu Chancen zu kommen und bemühten sich, das Spielgeschehen zu gestalten. Doch die Abwehr des SV St. Gallen stand sicher und ließ kaum etwas zu. In der 65. Minute setzte Imre Biro den Schlusspunkt der Partie mit seinem zweiten Treffer und stellte das Endergebnis von 4:0 her.

Obwohl die Juniors in der 72. Minute noch versuchten, gefährliche Aktionen zu kreieren, blieben ihre Bemühungen erfolglos. Eine weitere Topchance für St. Gallen in der 82. Minute endete knapp über dem Tor. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für den SV St. Gallen.

Stimme zum Spiel:

Lukas Liess (Trainer St. Gallen): "Es war eine sehr konzentrierte Leistung von uns, in der wir über 90 Minuten kaum Torchancen zugelassen haben. Diese Leistung gilt es auch nächstes Wochenende nochmal abzurufen."

Gebietsliga Enns: St. Gallen : Schladming Juniors - 4:0 (2:0)

65 Imre Biro 4:0

59 Lukas Mayr 3:0

44 Imre Biro 2:0

18 Lukas Mayr 1:0

