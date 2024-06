Relegation 2024: FC Schladming Juniors schlagen FC Tauplitz auch im Rückspiel und halten die Klasse

Details Samstag, 15. Juni 2024 22:41

In einem spannenden Rückspiel im Rahmen der Relegation 2024 vor etwa 250 Zuschauern setzten sich die FC Hohenhaus Tenne Schladming Juniors klar mit 4:1 gegen den FC Tauplitz durch. Schon das Hinspiel konnte mit 4:2 gewonnen werden. Am Freitag bestätigten die Ennstaler ihre Form und bleiben damit in der Gebietsliga Enns, während Tauplitz in der 1. Klasse Enns bleiben muss.

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 3. Minute gab es den ersten Eckball für die Gastgeber. Schladming dominierte das Spiel und belohnte sich in der 32. Minute mit dem ersten Tor durch Markus Mair, der den Ball über den 1,75 m großen Torhüter lupfte. Nur drei Minuten später erhöhte Lars Kabusch auf 2:0 für die Gastgeber. FC Tauplitz konnte jedoch noch vor der Pause durch Tobias Kreiter auf 1:2 verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für die Gastgeber. In der 49. Minute erzielte Markus Mair sein zweites Tor des Abends nach einer Traumvorlage von Kabusch und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften mehrfach aus. Die Tauplitzer riskieren dann immer mehr, werfen alles in die Schlacht. Den Schlusspunkt setzte Fabian Schwarz in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 4:1.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer Tauplitz): "Das Spielglück war in beiden Spielen nicht auf unserer Seite. Wir haben uns leider auch vom Gegner die Schneid abkaufen lassen. Gratulation an Schladming, sie haben es sich natürlich verdient, oben zu bleiben. Jetzt geht es darum, die Jungs wieder aufzubauen um nächste Saison wieder anzugreifen."

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Wir sind natürlich überglücklich, dass uns der Klassenerhalt über die Relegation geglückt ist. Ich denke, dass wir uns auch verdient durchgesetzt haben. Dennoch muss man sagen, dass es uns Tauplitz nicht leicht gemacht hat."

