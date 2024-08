Perfekter Saisonstart! FC Ausseerland feiert Kantersieg gegen SV Stein/Enns

Details Samstag, 17. August 2024 13:34

Der FC Ausseerland traf am Freitagabend in der ersten Runde der Gebietsliga Enns auf den SV Stein an der Enns. Die Ausseer gingen favorisiert ins Spiel und konnten sich klar und deutlich durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 5:1-Kantersieg für die Ausseer. Besonders Daniel Pinkney stach mit einem Dreierpack hervor und sorgte maßgeblich für den deutlichen Erfolg seines Teams.

Frühe Führung und Dominanz

Dabei haben Die Gäste die erste gute Chance der Partie, und zwar in der 10. Minute, als ein Schuss aus aussichtsreicher Position abgegeben wurde, jedoch ohne Erfolg blieb. Ausseerland macht es besser: In der 19. Minute eröffnete Wolfgang Marl das Torfestival für den FC Ausseerland und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Kurz darauf, in der 22. Minute, erhöhte Daniel Pinkney nach einem Elfmeter auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

In der 33. Minute gelang Daniel Schönleitner der Anschlusstreffer für den SV Stein/Enns zum 2:1. Doch die Hoffnung der Gäste währte nicht lange, denn nur zwölf Minuten später, in der 45. Minute, stellte Tamas Lazok nach einem kuriosen Missverständnis in der Abwehr der Gäste den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Pinkney glänzt mit Hattrick

In der zweiten Halbzeit setzte der FC Ausseerland seine dominante Spielweise fort. In der 55. Minute verpasste Ali Pomberger eine gute Gelegenheit, doch der Torwart der Gäste parierte seinen Schuss. Pinkney war jedoch nicht zu stoppen. In der 71. Minute erzielte er sein zweites Tor des Abends und baute die Führung seines Teams auf 4:1 aus.

Nur fünf Minuten später sorgte der Offensivspieler erneut für Jubel im Stadion, als er nach einer sehenswerten Kombination das 5:1 markierte. In der 90. Minute hatte auch Stein noch eine Chance, doch der Torwart des FC Ausseerland, Hörack, zeigte sich souverän und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Das war ein gelungener Auftakt, mit dem wir sehr zufrieden sein können, auf dem wir uns aber nicht ausruhen dürfen. Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende dominiert und hätten, ohne unbescheiden zu sein, auch noch viel deutlicher gewinnen können. Ein erster guter Schritt ist gemacht, ab sofort konzentrieren wir uns auf Derby nächste Woche."

Heinz Binder (Trainer Stein): "Wir haben uns viel vorgenommen für den Saisonbeginn in Aussee, obwohl wir wußten dass es schwer wird. Leider haben wir unsere Leistung in keiner Phase des Spieles abrufen können, wir werden uns gehörig steigern müssen, um in der nächsten Runde zu punkten. An dieser Stelle auch Gratulation an Aussee, die wirklich eine starke Leistung zeigten."

Gebietsliga Enns: Ausseerland : Stein/Enns - 5:1 (3:1)

76 Daniel Pinkney 5:1

71 Daniel Pinkney 4:1

47 Tamas Lazok 3:1

33 Daniel Schönleitner 2:1

22 Daniel Pinkney 2:0

19 Wolfgang Marl 1:0

