ESV Lok Selzthal gewinnt Torfestival gegen FC Schladming Juniors

Details Samstag, 17. August 2024 13:54

In einem mitreißenden Saisonauftakt der Gebietsliga Enns 2024/25 setzte sich der ESV Lok Selzthal gegen die FC Schladming Juniors mit 5:3 durch. Bereits zur Halbzeit führte Selzthal deutlich mit 4:1 und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Herausragende Spieler waren Jonas Franz Dobesberger und Fabio Alexander Huber, die jeweils doppelt trafen. Die Schladming Juniors kämpften sich zwar in der zweiten Halbzeit zurück, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

Früher Rückstand für die Schladming Juniors

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 8. Minute ging der ESV Lok Selzthal durch Fabio Alexander Huber in Führung. Huber nutzte eine Hereingabe und köpfte den Ball ins Netz. Die frühe Führung beflügelte Selzthal, das nur wenig später nachlegte. In der 24. Minute erhöhte Niklas Christoph Forstner auf 2:0. Nur zwei Minuten danach war es erneut Huber, der mit einem erneuten Treffer zum 3:0 für die Gäste erhöhte. Ein lupenreiner Hattrick binnen weniger Minuten stellte die Weichen früh auf Sieg für den ESV Lok Selzthal.

Die Schladming Juniors zeigten sich von diesem Doppelschlag zunächst unbeeindruckt und kamen in der 30. Minute durch Lars Kabusch zum 1:3-Anschlusstreffer. Doch die Freude währte nur kurz: Jonas Franz Dobesberger stellte in der 34. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 für die Gäste für klare Verhältnisse zur Halbzeit.

Bemühungen der Juniors bleiben erfolglos

Die Schladming Juniors kamen mit frischem Mut aus der Kabine. Frederik Stocker belohnte seine starke Leistung mit dem Tor zum 2:4 in der 53. Minute. Das Spiel schien wieder etwas spannender zu werden, doch die Gäste aus Selzthal schlugen erneut eiskalt zu. In der 66. Minute traf Dobesberger zum zweiten Mal und stellte auf 5:2 für Selzthal.

Die Schladming Juniors gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 80. Minute erzielte Kabusch seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den Endstand von 3:5 her. Trotz großer Bemühungen und einiger Chancen in den Schlussminuten gelang es den Juniors nicht mehr, das Blatt zu wenden.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sektionsleiter ESV Selzthal): "Das war kein leichtes Auftaktspiel gegen ein sehr engagiertes Schladminger Team. Dank unserer guten Chancenauswertung und mehr Spielanteilen dann aber doch ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. Sehr positiv, alle Rückkehrer und Neuerverpfichtungen konnten die Erwartungen mit Toren und Assists voll erfüllen."

Gebietsliga Enns: Schladming Juniors : ESV Lok Selzthal - 3:5 (1:4)

80 Lars Kabusch 3:5

66 Jonas Franz Dobesberger 2:5

53 Frederik Stocker 2:4

34 Jonas Franz Dobesberger 1:4

30 Lars Kabusch 1:3

26 Fabio Alexander Huber 0:3

24 Niklas Christoph Forstner 0:2

8 Fabio Alexander Huber 0:1

