Schachner-Goldtor bringt FSV Öblarn drei Punkte bei Tus Gröbming

Details Sonntag, 18. August 2024 10:16

Tus Gröbming gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn - das hieß es am Freitagabend in der Gebietsliga Enns. Trotz zahlreicher Chancen und einem kämpferischen Einsatz der Heimmannschaft, entschied ein einziges Tor die Begegnung zugunsten der Gäste. Am Ende stand es 1:0 für FSV Öblarn.

Früher Führungstreffer für FSV Öblarn

Schon zu Beginn gab es einige harte Zweikämpfe und kleine Zwischenfälle. In der 27. Minute fiel dann das entscheidende Tor der Partie: Christoph Schachner brachte FSV Öblarn mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser Treffer markierte das 0:1 und setzte die Hausherren unter Druck. Tus Gröbming versuchte, sofort zu reagieren, konnte jedoch in der ersten Halbzeit keinen Ausgleich erzielen. Die Defensive von FSV Öblarn hielt stand, und so ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause drängte Tus Gröbming auf den Ausgleich. In der 56. Minute verzeichneten sie ihre erste sehenswerte Torchance, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. Kurz darauf folgte ein vielversprechender Freistoß, der jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

In der 59. Minute erlitt Tus Gröbming einen herben Rückschlag: Gröbmings Trainer Nikola Tokic wurde vom Schiedsrichter ausgeschlossen, nachdem er sich zu lautstark über die Entscheidungen des Unparteiischen aufregte. Auf dem Platz gab es dann noch eine strittige Situation im Strafraum der Öblarner, doch Tore fielen keine mehr.

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Zu dem Spiel möchte ich lieber nichts sagen."

Gebietsliga Enns: Gröbming : Öblarn - 0:1 (0:1)

27 Christoph Schachner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.