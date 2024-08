Kein Sieger zwischen Bad Mitterndorf und FC Ausseerland

Details Sonntag, 25. August 2024 20:10

Im Derby zwischen Bad Mitterndorf II und dem FC MAYRLIFE Ausseerland I trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten sich die Mannschaften nicht über die gesamte Spielzeit hinweg durchsetzen. Besonders Armin Flatscher und Christoph Schnupp prägten das Spielgeschehen mit ihren Treffern. Am Ende blieb es jedoch bei einer gerechten Punkteteilung in diesem spannenden Match der Gebietsliga Enns.

Führung für FC Ausseerland durch Schnupp

Das Derby begann mit hohem Tempo. Bereits in der 3. Minute hatten die Gastgeber die erste Gelegenheit über die linke Seite, die zur Ecke geklärt wurde. Doch auch die Gäste ließen sich nicht lange bitten: Kanalas vom FC Ausseerland hatte in der 4. Minute den ersten Torschuss, der jedoch knapp daneben ging. In der Folgezeit zeigte sich der FC Ausseerland offensiv stärker. In der 12. Minute kombinierten Pinkney und Kogler im Doppelpass, doch Pinkneys Abschluss ging rechts vorbei.

In der 20. Minute dann der erste Treffer des Spiels: Eine abgerissene Flanke von Machherndl führte zum kuriosen Eigentor der Bad Mitterndorfer. Christoph Schnupp wurde als Torschütze vermerkt, als der Ball letztlich im Netz landete und der FC Ausseerland mit 1:0 in Führung ging. Der Jubel der Gäste war groß, während die Heimelf versuchte, sich neu zu sortieren.

Ausgleich durch Flatscher und zahlreiche Chancen

Nur wenige Minuten später gelang Bad Mitterndorf II jedoch der Ausgleich. In der 25. Minute schoss Armin Flatscher einen perfekten Freistoß zum 1:1 ins Tor. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Auftrieb. Trotz des Ausgleichs blieben die Gäste aus dem Ausseerland aber das offensivere Team. In der 40. Minute zeigte Pinkney sein Können, als er mehrere Gegenspieler umdribbelte und knapp über die Latte schoss.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. In der 50. Minute hatte Pinkney eine große Chance, als er den Torhüter ausspielte, doch ein Verteidiger klärte den Ball knapp vor der Linie. Die Gäste drängten weiter auf den Führungstreffer, aber die Defensive von Bad Mitterndorf II hielt stand. Auch in der 69. Minute konnte der Torwart der Gastgeber einen Lochpass auf Pinkney entschärfen.

Spannende Schlussphase ohne Sieger

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. In der 87. Minute hatte Pinkney erneut eine Topchance, blieb jedoch glücklos. Kurz darauf, in der 88. Minute, verpassten Machherndl und Mayerl für den FC Ausseerland zwei hundertprozentige Chancen, da immer wieder ein Abwehrspieler von Bad Mitterndorf II dazwischenkam.

In der 90. Minute gab es schließlich einen fragwürdigen Freistoß für Bad Mitterndorf II, den Penz aufs kurze Eck zog, doch Hörack klärte zur Ecke. Trotz der intensiven Schlussphase und weiterer Angriffsversuche beider Teams blieb es letztlich beim 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben nicht so schlecht begonnen, sind glücklich aber verdient in Führung gegangen und haben danach, warum auch immer, nicht nachgelegt sondern nachgelassen. In der Offensive waren wir zu eigensinnig, jeder wollte das Tor alleine machen und wir haben daher die Chancen nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Kämpferisch waren uns die jungen Mitterndorfer sogar überlegen und so kann man halt dann nicht gewinnen. Für uns enttäuschend, aber das Remis geht voll in Ordnung."

Gebietsliga Enns: Bad Mitterndorf II : Ausseerland - 1:1 (1:1)

25 Armin Flatscher 1:1

20 Eigentor durch Christoph Schnupp 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.