SU Wörschach feiert deutlichen Sieg gegen Tus Gröbming

Die SU Wörschach traf in der zweiten Runde der Gebietsliga Enns auf den Tus Gröbming. Die Gastgeber konnten sich letztlich mit 4:1 durchsetzen und feiern den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Daniel Adelwöhrer war der Mann des Spiels - er erzielte zwei Tore und war damit maßgeblich an den drei Punkten beteiligt.

Intensive erste Halbzeit

Dabei dauerte es eine Weile, bis die beiden Mannschaften richtig gefährlich vor das Tor kommen. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern der erste Treffer. In der 45. Minute köpfte Johannes Schulz nach einer präzisen Flanke den Ball ins Netz und sorgte für die 1:0-Führung der SU Wörschach.

Torregen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Die SU Wörschach erhöhte den Druck und belohnte sich bereits in der 49. Minute mit dem nächsten Treffer. Daniel Adelwöhrer nutzte eine Vorlage von Grünwald und köpfte den Ball zum 2:0 ins Tor. Nur wenige Minuten später, in der 52. Minute, gelang Tus Gröbming durch einen Kopfball von Michael Percht der Anschlusstreffer zum 2:1.

Die Spannung hielt jedoch nicht lange an. Bereits in der 55. Minute stellte Stephan Stadler den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Er verwandelte einen Elfmeter souverän zum 3:1. Der Strafstoß war zuvor nach einem Foulspiel im Strafraum verhängt worden.

In der Schlussphase des Spiels wurde es erneut turbulent. Zunächst musste Lukas Eder von Tus Gröbming in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz vor dem Abpfiff machte Daniel Adelwöhrer in der 87. Minute den 4:1-Endstand perfekt. Nach einer Vorlage von Schröcker schloss er gekonnt ab und sicherte seinem Team den klaren Sieg.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Es war ein schweres Spiel! Wörschach ist seit Jahren ein Titelkandidat, vor allem weil der Verein gut geführt wird und jedes Jahr aufs Neue einen sehenswerten Kader zusammenbringt! Bei uns mussten dieses Mal wieder junge Spieler die Verantwortung übernehmen und die Ausfälle von 5 Stammspielern kompensieren. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. In der zweiten Hälfte war Wörschach dominanter und hat die Partie für sich entschieden. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, aber nicht unverdient. Meine Jungs haben an diesem Tag phasenweise gut gespielt, trotzdem muss man fair sein und Wörschach zum verdienten Sieg gratulieren. Wir haben vor der Saison gewusst, dass es dieses Jahr nicht leicht wird. Wir werden weiter an unserem Spiel arbeiten und werden uns die nötigen Punkte holen, davon bin ich felsenfest überzeugt!"

Gebietsliga Enns: Wörschach : Gröbming - 4:1 (1:0)

87 Daniel Adelwöhrer 4:1

55 Stephan Stadler 3:1

52 Michael Percht 2:1

49 Daniel Adelwöhrer 2:0

45 Johannes Schulz 1:0

