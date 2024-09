Tus Gröbming triumphiert mit 5:3 gegen SV Stein/Enns

Details Montag, 02. September 2024 15:41

In einer packenden Begegnung der 3. Runde in der Gebietsliga Enns setzte sich der Tus Gröbming mit 5:3 gegen den SV Stein/Enns durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 5:0 und legten damit den Grundstein für ihren Sieg. Trotz einer starken Aufholjagd der Gäste in der zweiten Halbzeit gelang es diesen nicht, das Spiel noch zu drehen.

Dominanz in der ersten Halbzeit

Der Tus Gröbming startete fulminant in die Partie und setzte den SV Stein/Enns von Beginn an unter Druck. Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber: Simon Schnepfleitner, der im Spielverlauf noch mehrfach glänzen sollte, brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später war es erneut Schnepfleitner, der nach einer schönen Vorlage von Florian Hirz das 2:0 erzielte.

Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus. In der 18. Minute traf Yannik Suchanek zum 3:0, ehe Simon Schnepfleitner in der 22. Minute sein Dreierpack perfekt machte und auf 4:0 erhöhte. Der Tus Gröbming spielte sich förmlich in einen Rausch und ließ dem SV Stein/Enns kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. In der 36. Minute setzte Markus Felsner den Schlusspunkt der ersten Halbzeit und erzielte mit einem sehenswerten Lupfer das 5:0.

Aufholjagd von SV Stein/Enns in der zweiten Halbzeit

Der SV Stein/Enns kam verbessert aus der Kabine und zeigte Moral. Das Spiel musste aber aufgrund von Starkregen und Blitz unterbrochen wurde. Nach Wiederaufnahme des Spiels in der 62. Minute kam der SV Stein/Enns endlich zum Zug. In der 73. Minute erzielte Michael Hirz das erste Tor für die Gäste zum 5:1. Daniel Schmid verkürzte in der 77. Minute weiter auf 5:2 und brachte damit neue Hoffnung in die Reihen des SV Stein/Enns.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, als Michael Hirz in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:3 erzielte. Trotz dieser starken Aufholjagd gelang es den Gästen jedoch nicht mehr, das Spiel komplett zu drehen. Der Tus Gröbming verteidigte seine Führung geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu.

Stimmen zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Wir haben sehr selbstbewusst angefangen und haben uns wegen der letzten zwei Niederlagen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Verteidigung hat ihre Arbeit souverän gemacht und in der Offensive haben wir sehr gut gespielt und eine 100%-ige Chancenauswertung gehabt. Auf deutsch gesagt „jeder Schuss ein Treffer“! Die zweite Halbzeit haben wir etwas ruhiger angefangen und bis zur Unterbrechung (witterungsbedingt) alles unter Kontrolle gehabt. Nach der Unterbrechung war es auf einmal ein sehr unruhiges Spiel unsererseits, für mich total unverständlich. So passierte es, dass Stein/Enns auf 5:3 verkürzt und wir nach einer 5:0 Führung um den Sieg zittern müssen. Am Ende war es ein verdienter Sieg und wir freuen uns über 3 Punkte. Pauschallob an die gesamte Mannschaft bis zur Spielunterbrechung, was danach passiert ist werden wir morgen beim Training in Ruhe besprechen. Ich habe ein junges Team und habe vollstes Verständnis für den einen oder anderen Fehler. Wir gehen unsere gemeinsame Reise Schritt für Schritt und freuen uns schon auf das nächste Spiel."

Heinz Binder (Trainer Stein): "Ein Derby auf diese Weise zu verlieren, ist natürlich sehr enttäuschend für uns.In der ersten halben Stunde waren wir leider total von der Rolle und Gröbming hat jeden Fehler von uns genutzt, in der zweiten Hälfte zeigten wir zumindest Moral und konnten das Ergebnis ein bisschen korrigieren! Für uns heißt es jetzt zusammen halten und weiter kämpfen."

Gebietsliga Enns: Gröbming : Stein/Enns - 5:3 (5:0)

85 Michael Hirz 5:3

77 Daniel Schmid 5:2

73 Michael Hirz 5:1

36 Markus Felsner 5:0

22 Simon Schnepfleitner 4:0

18 Yannik Suchanek 3:0

15 Simon Schnepfleitner 2:0

8 Simon Schnepfleitner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.