Huber-Festspiele bei 11:1-Kantersieg von ESV Lok Selzthal gegen SC Juniors Liezen

Montag, 02. September 2024 17:35

Ein Torfestival der Extraklasse bot der ESV Lok Selzthal gegen die SC Juniors Liezen in der dritten Runde der Gebietsliga Enns. Mit einem überwältigenden 11:1-Sieg demonstrierte Selzthal seine Dominanz von der ersten bis zur letzten Minute. Fabio Alexander Huber ragte als herausragender Torschütze mit insgesamt fünf Treffern hervor und führte sein Team zu einem grandiosen Heimerfolg.

Frühe Führung durch Fabio Alexander Huber

Schon in der Anfangsphase des Spiels setzte ESV Lok Selzthal die Gäste aus Liezen unter Druck. In der 8. Minute eröffnete Fabio Alexander Huber das Torfestival mit dem 1:0. Das frühe Tor gab Selzthal zusätzlichen Aufwind und nur elf Minuten später konnte Huber erneut jubeln, als er das 2:0 erzielte. Die Gastgeber dominierten weiterhin das Spielgeschehen und ließen den SC Juniors Liezen kaum zur Entfaltung kommen.

In der 31. Minute gelang den Gästen ein kleiner Hoffnungsschimmer. Dominik Hammer nutzte eine seltene Unachtsamkeit der Selzthaler Abwehr und verkürzte auf 2:1. Doch diese Hoffnung währte nicht lange. Nur vier Minuten später stellte erneut Huber mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte ein Eigentor von Marcel Bischof auf 4:1 zugunsten von Selzthal, was die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Dominante zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte ESV Lok Selzthal weiter und ließ den SC Juniors Liezen keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. In der 50. Minute erhöhte Niklas Christoph Forstner auf 5:1, bevor er nur fünf Minuten später seinen zweiten Treffer zum 6:1 nachlegte. Die Abwehr der Gäste schien komplett überfordert, was Selzthal gnadenlos ausnutzte.

Der Torhunger der Gastgeber war noch lange nicht gestillt. In der 59. Minute traf Huber zum vierten Mal und erzielte das 7:1. Nur drei Minuten später war es Christopher Egner, der auf 8:1 erhöhte. Huber setzte in der 67. Minute mit seinem fünften Treffer noch einen drauf und markierte das 9:1. Der ESV Lok Selzthal spielte weiterhin in einer eigenen Liga und zeigte keinerlei Gnade gegenüber dem überforderten Gegner.

In der 73. Minute krönte Huber seine herausragende Leistung mit dem zehnten Tor für Selzthal. Schließlich setzte Jan Oswald Krassnegger in der 90. Minute den Schlusspunkt mit dem 11:1, kurz bevor der Schiedsrichter das Spiel abpfiff. Ein eindrucksvoller Sieg für ESV Lok Selzthal, der die Stärke und die Zielstrebigkeit des Teams unterstrich.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Gewaltiger Auftritt unserer Mannschaft beim ersten Heimspiel in dieser Saison. In der ersten Halbzeit konnten die Liezener noch einigermaßen dagegen halten und so ging es mit einem 1:4-Zwischenstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel lief unser Team aber zur Höchstform auf und schenkte unseren Gästen noch weitere 7 Treffer ein. 9 Tore gingen dabei alleine auf das Konto unserer beiden Sturmtanks Fabio Huber und Niklas Forstner! Man kann mit dem Ergebnis und dem Sieg natürlich nur glücklich sein."

Gebietsliga Enns: ESV Lok Selzthal : Juniors Liezen - 11:1 (4:1)

90 Jan Oswald Krassnegger 11:1

73 Fabio Alexander Huber 10:1

67 Fabio Alexander Huber 9:1

62 Christopher Egner 8:1

59 Fabio Alexander Huber 7:1

55 Niklas Christoph Forstner 6:1

50 Niklas Christoph Forstner 5:1

37 Eigentor durch Marcel Bischof 4:1

35 Fabio Alexander Huber 3:1

31 Dominik Hammer 2:1

19 Fabio Alexander Huber 2:0

8 Fabio Alexander Huber 1:0

Details

