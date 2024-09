FC Schladming Juniors überraschen Tabellenführer mit 3:2-Auswärtssieg

Details Samstag, 07. September 2024 20:42

In einer spannenden Begegnung der 4. Runde in der Gebietsliga Enns setzten sich die FC Schladming Juniors beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer SU Wörschach mit 3:2 durch. Nach einem frühen Führungstreffer für Wörschach gelang es den Juniors, das Spiel zu drehen und sich drei wichtige Punkte zu sichern. Die Partie war von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt, wobei letztendlich die Gäste das bessere Ende für sich hatten.

Gäste drehen Spiel

Das Spiel begann mit einem ersten Torschuss der Schladming Juniors in der 2. Minute, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Bereits in der 11. Minute konnte Christoph Strimitzer Wörschach mit einem präzisen Schuss aus etwa 10 Metern in Führung bringen, nachdem ein missglückter Abwehrversuch der Gäste ihm die Möglichkeit bot, unhaltbar einzunetzen.

Die Antwort der Schladminger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute erzielte Simon Helpferer den Ausgleich zum 1:1. Nur wenige Minuten später war es Aleksander Stoch, der nach einem schönen Pass von Noah Huber eiskalt zum 1:2 für die Gäste einschob. Die FCS Juniors hatten nun die Oberhand und drängten weiter auf das nächste Tor.

Ein Eigentor durch Tobias Schröcker in der 35. Minute bescherte den Schladminger Juniors das 1:3 und brachte sie in eine komfortable Führung. Bis zur Halbzeitpause gab es auf beiden Seiten noch einige Chancen, darunter eine Glanzparade von Hofmann, dem Torwart der Schladminger, der eine Großchance der Wörschacher vereitelte. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 1:3 zugunsten der Gäste.

Wörschach kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Defensivleistung der Juniors, insbesondere durch ihren Torwart Hofmann, der in der 47. Minute erneut eine gute Parade zeigte. Doch auch die Offensive der Wörschacher ließ nicht nach. In der 53. Minute bot sich den Heimischen eine vielversprechende Freistoßmöglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 64. Minute konnte Johannes Schulz nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielen. Hofmann konnte den ersten Schuss noch abwehren, hatte aber beim Nachschuss keine Chance. Die Spannung im Spiel nahm zu, und beide Teams hatten weiterhin gute Gelegenheiten. Ein Schuss von Hans Hutegger in der 65. Minute ging knapp vorbei, und Josip Vrhovac klärte knapp über das Tor.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Angriffen der Wörschacher geprägt. In der 90. Minute hatte Adelwöhrer eine große Chance, als er einen Volley aus 2 Metern über das Tor setzte. Auch die Schladminger Juniors vergaben kurz vor Schluss noch eine Großchance.Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 2:3-Sieg für die FC Schladming Juniors. Damit schlugen die Juniors den Tabellenführer und sicherten sich wichtige Punkte.

Gebietsliga Enns: Wörschach : Schladming Juniors - 2:3 (1:3)

64 Johannes Schulz 2:3

35 Eigentor durch Tobias Schröcker 1:3

27 Aleksander Stoch 1:2

21 Simon Helpferer 1:1

11 Christoph Strimitzer 1:0

