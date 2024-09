Dominanter Auftritt von Tus Gröbming: 5:1-Sieg gegen Bad Mitterndorf II

Details Samstag, 07. September 2024 23:52

In einem einseitigen Spiel der vierten Runde in der Gebietsliga Enns setzte sich Tus Gröbming souverän mit 5:1 gegen Bad Mitterndorf II durch. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs schaffte es das Heimteam nicht, den Gästen aus Gröbming ernsthaft Paroli zu bieten. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte Tus Gröbming eine beeindruckende Leistung und sicherte sich somit den verdienten Sieg.

Frühe Führung für Tus Gröbming

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften ab, doch bereits in der 25. Minute gelang es Tus Gröbming, in Führung zu gehen. Simon Schnepfleitner nutzte eine sich bietende Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Gäste. Die Verteidigung von Bad Mitterndorf II war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingespielt genug, um den Angriff abzuwehren.

Mit der knappen Führung im Rücken kontrollierte Tus Gröbming das Spielgeschehen, ohne jedoch vor der Pause weitere Treffer zu erzielen. Bad Mitterndorf II hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Einbruch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause startete Bad Mitterndorf II mit neuem Elan und wurde in der 51. Minute belohnt. Sebastian Seebacher erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, denn Tus Gröbming antwortete prompt und stellte in der 66. Minute durch Manuel Schwab den alten Abstand wieder her. Schwab traf zum 2:1 für die Gäste.

In der Folgezeit spielte Tus Gröbming wie entfesselt. Nur zwei Minuten nach dem 2:1 erhöhte Markus Felsner in der 68. Minute auf 3:1. Die Defensive von Bad Mitterndorf II wirkte in dieser Phase überfordert und fand keine Mittel, die Angriffe der Gäste zu stoppen. Weitere zwei Minuten später, in der 70. Minute, traf Leo Brtan zum 4:1 für Tus Gröbming.

Bad Mitterndorf II zeigte sich nach diesem Doppelschlag geschockt und konnte keinen Druck mehr aufbauen. Tus Gröbming verwaltete das Spiel geschickt und setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Simon Schnepfleitner erzielte mit seinem zweiten Tor des Tages das 5:1 und besiegelte damit den klaren Sieg seiner Mannschaft.

Stimme zum Spiel:

Niko Tokic (Trainer Gröbming): "Es war sehr wichtig, dass wir heute den Sieg von letzter Woche bestätigt haben. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und auf Augenhöhe! Der Gegner hat uns sehr früh gestört und es war nicht einfach einen kontrollierten Spielaufbau zu machen. Nach dem ersten Treffer waren wir sicherer am Ball und haben die Führung bis zur Halbzeitpause verteidigt. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel der Ausgleich. Wir mussten uns umorganisieren. Die eingewechselten Spieler haben frischen Wind reingebracht und was viel wichtiger ist, sie haben gezeigt, dass wir auch in der Breite mit unseren jungen Spielern gut aufgestellt sind. Wir waren in der Offensive kompromisslos und haben unsere Chancen gut genutzt. Die junge Truppe aus Bad Mitterndorf hat bis zum Schluss gekämpft und war ein paar Mal vor unserem Tor gefährlich und hätte sich das eine oder andere Tor verdient. Der Sieg ist am Ende etwas zu hoch aber nicht unverdient ausgefallen. Unser Spieler Schwab Manuel hat sich bei einem unglücklichen Zweikampf das Schlüsselbein gebrochen und fällt länger aus. Auf diesem Weg wünsche ich ihm alles Gute und viel Kraft, wir werden auf ihn warten und freuen uns, wenn er wieder auf dem Platz stehen kann! Lieber Mani, alles erdenklich Gute und bleib stark!"

Gebietsliga Enns: Bad Mitterndorf II : Gröbming - 1:5 (0:1)

86 Simon Schnepfleitner 1:5

70 Leo Brtan 1:4

68 Markus Felsner 1:3

66 Manuel Schwab 1:2

51 Sebastian Seebacher 1:1

25 Simon Schnepfleitner 0:1

