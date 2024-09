ESV Lok Selzthal schlägt FSV Öblarn vor eigenem Publikum klar

Details Sonntag, 08. September 2024 13:32

Der ESV Lok Selzthal konnte sich in der vierten Runde der Gebietsliga Enns klar mit 4:1 gegen den FSV Union Raiffeisen Öblarn durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte Selzthal den Grundstein für ihren Erfolg, während Öblarn erst spät im Spiel fand.

Frühe Führung für Selzthal

Bereits in den ersten Minuten zeigte ESV Lok Selzthal ihre Entschlossenheit, für einen Treffer reicht es vorerst aber nicht. Niklas Christoph Forstner brachte die Gäste in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Forstner, der bereits zuvor durch seine starke Leistung auffiel, setzte sich gekonnt durch und ließ dem Torhüter von FSV Öblarn keine Chance. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, baute Fabian Wipplinger den Vorsprung weiter aus. Ein präziser Abschluss ins untere Eck sorgte für das 2:0.

Der FSV Öblarn bemühte sich, ins Spiel zu finden, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der 44. Minute vergab Fabio Huber eine hundertprozentige Möglichkeit, die das Blatt vielleicht hätte wenden können. Die Gastgeber gingen somit mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Selzthal dominiert weiter – Öblarn kämpft zurück

Auch in der zweiten Halbzeit ließ ESV Lok Selzthal nicht nach. Direkt nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erhöhte Marc Justich mit einem traumhaften Freistoß aus 25 Metern auf 3:0. Die Gastgeber wirkten geschockt, kämpften jedoch weiter und suchten nach einer Antwort. Dies gelang schließlich Rade Panic, der in der 78. Minute einen Freistoßtreffer erzielte und auf 1:3 verkürzte.

Der Treffer gab FSV Öblarn neuen Mut, aber die Zeit lief ihnen davon. In der Schlussphase drängten sie auf ein weiteres Tor, doch ESV Lok Selzthal verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. Schließlich war es Jan Oswald Krassnegger, der in der 90. Minute mit seinem Tor zum 4:1 für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem verdienten 4:1-Sieg für ESV Lok Selzthal.

Stimme zum Spiel:

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "In der ersten Phase des Spiels war es gegen sehr kompakt und körperbetont spielende Öblarner nicht einfach, aber durch einen Doppelschlag vor der Pause und ein Tor gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war das Spiel dann doch relativ bald zu unseren Gunsten entschieden. Mit drei Siegen nach drei Spielen kann man natürlich sehr zufrieden sein."

Gebietsliga Enns: Öblarn : ESV Lok Selzthal - 1:4 (0:2)

94 Jan Oswald Krassnegger 1:4

78 Rade Panic 1:3

48 Marc Justich 0:3

41 Fabian Wipplinger 0:2

37 Niklas Christoph Forstner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.