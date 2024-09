FC Schladming Juniors feiern Kantersieg über SV Stein/Enns

Details Samstag, 14. September 2024 23:36

Die FC Schladming Juniors konnten in einem packenden Spiel in der Gebietsliga Enns einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den SV Stein/Enns verbuchen. Das Match begann furios und die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Schladminger ihre Klasse und setzten sich deutlich gegen die Gäste durch. Auch der späte Ehrentreffer der Gäste konnte den klaren Sieg der Juniors nicht mehr gefährden.

Frühe Führung für die Gastgeber

Die Partie begann mit viel Tempo und bereits in der 13. Minute konnten die FC Schladming Juniors das erste Ausrufezeichen setzen. Aleksander Stoch brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Schladming drückte weiter und erspielte sich mehrere Ecken, die allerdings nicht zu weiteren Toren führten.

Dominante zweite Halbzeit

Nach der Pause kamen die Schladminger mit noch mehr Elan aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute erhöhte Simon Oberhamberger auf 2:0 für den FC Schladming Juniors. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und nur sechs Minuten später sorgte Julian Stauffer für das 3:0, wodurch die Partie entschieden war.

Die Juniors zeigten sich weiterhin torhungrig und ließen den Gästen aus Stein/Enns kaum eine Chance. In der 77. Minute erzielte Dominik Pfennich das 4:0 und besiegelte damit endgültig das Schicksal der Gäste. Dennoch gaben die Spieler von SV Stein/Enns nicht auf und wurden in der 83. Minute für ihren Einsatz belohnt. Simon Oberhamberger konnte zum 4:1 verkürzen. Doch die Schladminger wollten sich mit diesem Ergebnis nicht zufriedengeben und setzten kurz vor Schluss noch einen drauf. In der 87. Minute traf Karl Franz Thaler zum 5:1-Endstand und krönte damit die starke Leistung seines Teams.

Stimmen zu Spiel:

Heinz Binder (Trainer Stein): "Wir waren auf diese Wetterverhältnisse leider zu schlecht vorbereitet. Nichts desto trotz Gratulation an den FC Schladming zum Sieg! Das war heute von uns leider zu wenig. Wir werden nächste Woche versuchen, das Ergebnis geradezurücken."

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Das war eine starke Leistung trotz widriger Bedingungen. Die Burschen haben die Situation sehr gut angenommen und nicht aufgehört, nach vorne zu spielen. Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit."

Gebietsliga Enns: Schladming Juniors : Stein/Enns - 5:1 (1:0)

87 Karl Franz Thaler 5:1

83 Simon Oberhamberger 4:1

77 Dominik Pfennich 3:1

57 Julian Stauffer 3:0

51 Simon Oberhamberger 2:0

13 Aleksander Stoch 1:0

