Dominanter Auftritt: SV St. Gallen besiegt Tus Gröbming mit 5:1

In einem mit Spannung erwarteten Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Enns traf der SV St. Gallen auf den Tus Gröbming. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und dominierten das Spielgeschehen. Mit einem klaren 4:0 zur Halbzeit legten sie den Grundstein für den letztlich deutlichen 5:1-Sieg. Besonders Leon Michael Hager und Oliver Selle glänzten.

Blitzstart von St. Gallen

Bereits nach wenigen Minuten gelang dem SV St. Gallen der erste Treffer. Oliver Selle nutzte in der 6. Minute einen Technikfehler der Gäste und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Kurz nach dem Führungstreffer erarbeitete sich Gröbming zwar eine erste Chance, doch diese blieb ungenutzt.

In der 22. Minute war es dann erneut soweit: Leon Michael Hager erzielte das 2:0 für die Heimmannschaft. Nur eine Minute später wurde dem SV St. Gallen ein Elfmeter zugesprochen, der jedoch ohne Folgen blieb. Das Spiel entwickelte sich weiterhin einseitig, und in der 40. Minute erhöhte Oliver Selle mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Leon Michael Hager erneut zu und machte mit seinem Tor zum 4:0 den Halbzeitstand perfekt.

Gröbming gelingt der Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV St. Gallen seine dominante Spielweise fort. Die Gäste aus Gröbming hatten große Mühe, ins Spiel zu finden und wirkten über weite Strecken überfordert. In der 73. Minute gelang es Andreas Spanberger, den Ehrentreffer für Tus Gröbming zu erzielen. Mit dem 4:1 schien es, als könnten die Gäste noch einmal etwas Hoffnung schöpfen.

Doch der SV St. Gallen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. In der 90. Minute setzte Laszlo Kosa den Schlusspunkt mit dem Treffer zum 5:1. Mit diesem Tor besiegelte er den klaren und verdienten Sieg für die Hausherren.

Stimme zum Spiel:

Nikola Tokic (Trainer Gröbming): "Heute mussten wir wieder ohne mehrere Spieler antreten. Noch dazu kam ein wichtiger Spieler, wegen einem Stau nach einem Unfall, zu spät zum Spielbeginn und wir mussten kurzfristig die Startaufstellung ändern. Die ersten 3 Gegentore sind nach unseren Fehlern gefallen, das vierte Tor kurz vor der Pause war eine schöne Aktion vom Gegner! In der Halbzeitpause hat mein Vertreter Haberl Thomas die richtigen Worte gefunden und die Jungs haben in der zweiten Halbzeit bis zum Schluss gekämpft und hätten sich ein knapperes Endergebnis verdient! Trotzdem muss ich an dieser Stelle dem Team aus St. Gallen zum verdienten Sieg gratulieren. Wir sind nächste Woche spielfrei und können uns in Ruhe auf unser nächstes Spiel vorbereiten, die angeschlagenen Spieler haben etwas Zeit, um sich zu erholen, sodass uns die kurze Pause gut tun wird."

Gebietsliga Enns: St. Gallen : Gröbming - 5:1 (4:0)

91 Laszlo Kosa 5:1

73 Andreas Spanberger 4:1

45 Leon Michael Hager 4:0

40 Oliver Selle 3:0

22 Leon Michael Hager 2:0

6 Oliver Selle 1:0

