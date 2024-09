ESV Lok Selzthal deklassiert SV Stein/Enns mit 6:0

Details Montag, 23. September 2024 18:29

Ein überzeugender Sieg für den ESV Lok Selzthal in der Gebietsliga Enns. Mit einem beeindruckenden 6:0-Erfolg gegen den SV Stein/Enns zeigte der ESV Lok Selzthal seine Dominanz. Niklas Christoph Forstner führte das Team mit einem Hattrick an und wurde von seinen Teamkollegen unterstützt, die ebenfalls ihre Treffer beisteuerten. Die Hausherren konnten dem Angriffswirbel der Gäste nichts entgegensetzen.

Frühe Führung und erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der vierten Minute konnte der ESV Lok Selzthal in Führung gehen. Niklas Christoph Forstner zeigte seine Klasse und erzielte das erste Tor des Spiels. Der frühe Rückstand setzte den SV Stein/Enns unter Druck, doch sie kämpften weiter und versuchten, ins Spiel zu finden.

In der ersten Halbzeit blieb es jedoch bei der knappen Führung für die Gäste. Der SV Stein/Enns hatte einige Schwierigkeiten, gegen die gut organisierte Abwehr des ESV Lok Selzthal durchzukommen. Ein Weitschuss aus 20 Metern in der 18. Minute zeigte zwar den Willen des ESV Lok Selzthal, die Führung auszubauen, führte jedoch nicht zum Erfolg.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso eindrucksvoll für den ESV Lok Selzthal wie die erste. Fabio Alexander Huber erhöhte in der 49. Minute auf 2:0 und setzte damit ein deutliches Zeichen. Der Druck auf den SV Stein/Enns wurde immer größer, und sie fanden keine Mittel, um dagegenzuhalten.

In der 56. Minute war es erneut Niklas Christoph Forstner, der sein zweites Tor des Abends erzielte und die Führung auf 3:0 ausbaute. Nur fünf Minuten später legte Marc Justich nach und markierte das 4:0 für den ESV Lok Selzthal. Ein weiterer Weitschuss aus 20 Metern in der 58. Minute untermauerte die Offensivstärke der Gäste, auch wenn dieser Schuss nicht zum Tor führte.

Die Hausherren konnten dem Ansturm nichts entgegensetzen, und der ESV Lok Selzthal ließ nicht locker. In der 76. Minute vollendete Niklas Christoph Forstner seinen Hattrick und erhöhte auf 5:0. Die Fans des ESV Lok Selzthal waren begeistert von der Leistung ihrer Mannschaft.

Den Schlusspunkt setzte Jan Oswald Krassnegger in der 80. Minute. Mit einem weiteren Treffer zum 6:0 krönte er die hervorragende Mannschaftsleistung des ESV Lok Selzthal an diesem Tag. Trotz des klaren Ergebnisses blieb der SV Stein/Enns kämpferisch, konnte aber keine nennenswerten Chancen herausspielen.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Galle (Sektionsleiter Selzthal): "Vom Anpfiff weg sehr defensive Spielweise von Stein/Enns. Gleich zu Beginn gelang uns aber das erste Tor. Trotzdem stellte unser Gastgeber seine Taktik nicht um, und so war es nicht einfach auf dem kleinen Platz zu weiteren Toren zu kommen. Erst nach der Pause konnten wir den Abwehrriegel knacken, dann fiel Tor um Tor. Gratulation an unser Team, das sehr geduldig aufspielte und dann aber gnadenlos zuschlug."

Heinz Binder (Trainer Stein): "In der ersten Halbzeit war unsere Leistung gegen einen starken Gegner noch halbwegs in Ordnung, konnten aber leider unsere Konter Angriffe nicht nützen!

In der zweiten Halbzeit haben wir total enttäuscht, zurzeit fehlt uns auch der nötige Siegeswille!!! Im nächsten Spiel müssen wir die Laufbereitschaft und den nötigen Einsatz unbedingt wieder auf den Platz bringen! Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird."

Gebietsliga Enns: Stein/Enns : ESV Lok Selzthal - 0:6 (0:1)

80 Jan Oswald Krassnegger 0:6

76 Niklas Christoph Forstner 0:5

61 Marc Justich 0:4

56 Niklas Christoph Forstner 0:3

49 Fabio Alexander Huber 0:2

4 Niklas Christoph Forstner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.