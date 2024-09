6:1-Sieg: FC Ausseerland dominiert FC Ramsau

Details Sonntag, 22. September 2024 22:01

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der FC Ausseerland einen deutlichen 6:1-Sieg gegen den FC Ramsau. Schon früh im Spiel gab die Heimmannschaft Vollgas und ließ den Gästen wenig Chancen. Trotz eines kurzen Ausgleichs in der ersten Halbzeit zeigte der FC Ausseerland eine überlegene Leistung und erzielte mehrere sehenswerte Treffer.

Früher Treffer und schneller Ausgleich

Das Spiel zwischen dem FC Ausseerland und dem FC Ramsau begann mit einem hohen Tempo. Bereits in der 4. Minute gelang es dem FC Ausseerland, in Führung zu gehen. Eine präzise Flanke von Tamas fand den Kopf von János Ferenc Kanalas, der den Ball per Flugkopfball im Tor versenkte. Dieses frühe Tor setzte den FC Ramsau unter Druck, doch die Gäste zeigten sich zunächst unbeeindruckt und antworteten prompt.

In der 10. Minute glich der FC Ramsau durch Erdogan Kör aus. Dieser Treffer kam nach einem Ballverlust des FC Ausseerland und nutzte die Gelegenheit, den Ball souverän im Netz unterzubringen. Das Spiel war wieder offen und die Spannung war spürbar.

Doch der FC Ausseerland ließ sich davon nicht beirren und setzte seine Offensive fort. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, war es Johannes Raaijmann, der die Heimmannschaft erneut in Führung brachte. Mit diesem Tor zum 2:1 ging es in die Halbzeitpause.

Überlegene zweite Halbzeit des FC Ausseerland

Nach dem Seitenwechsel startete der FC Ausseerland genauso druckvoll wie in der ersten Halbzeit. In der 52. Minute erzielte Alexander Pomberger das 3:1. Nur wenige Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte Daniel Pinkney auf 4:1. Dieses Tor zeigte die klare Dominanz des FC Ausseerland in dieser Partie.

Die Gäste aus Ramsau hatten kaum noch etwas entgegenzusetzen, und der FC Ausseerland nutzte seine Chancen weiterhin effektiv. In der 75. Minute war es erneut Alexander Pomberger, der das 5:1 erzielte. Der FC Ausseerland spielte weiterhin offensiv und ließ dem FC Ramsau keine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden.

Den Schlusspunkt setzte wiederum Alexander Pomberger, der in der 88. Minute mit einem Traumtor das 6:1 markierte. Mit diesem Treffer krönte er seine herausragende Leistung an diesem Abend. Nur drei Minuten später endete das Spiel mit einem klaren und verdienten Sieg für den FC Ausseerland.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Nach gutem Beginn sind wir in der ersten Halbzeit unerklärlicher Weise zurückgefallen, Ramsau hat auch stark dagegen gehalten. Nach dem Seitenwechsel haben wir gleich mehrere Gänge hinauf geschaltet und den Gästen keine Chance mehr gelassen. Der Sieg war auch in dieser Höhe völlig verdient."

Gebietsliga Enns: Ausseerland : Ramsau - 6:1 (2:1)

88 Alexander Pomberger 6:1

75 Alexander Pomberger 5:1

63 Daniel Pinkney 4:1

52 Alexander Pomberger 3:1

46 Johannes Raaijmann 2:1

10 Erdogan Kör 1:1

4 János Ferenc Kanalas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.