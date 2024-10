28. Bruno Gala - David Kleinhappl: Vereinstreue in Reinkultur – Eine Legende des USV Eggersdorf

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 13:34

In einer Zeit, in der Fußballkarrieren oft von Wechseln zu größeren Vereinen und lukrativen Angeboten geprägt sind, sticht ein Name im steirischen Amateurfußball besonders hervor: David Kleinhappl. Der Kapitän des USV Eggersdorf schreibt derzeit seine 27. Saison im gelben Trikot – eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Was ihn besonders auszeichnet, ist nicht nur seine außergewöhnliche Leistung auf dem Platz, sondern vor allem seine unerschütterliche Treue zu seinem Heimatverein.

Kleinhappl (Mitte), Sektionsleiter Pierre Riva und Trainer Thomas Petz (rechts)

Vom Jugendspieler zur Vereinslegende

Kleinhappl begann seine Fußballreise als kleiner Junge in den Nachwuchsteams des USV Eggersdorf und gab bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der Kampfmannschaft. Schon früh beeindruckte er durch seine Technik, Spielintelligenz und seine unnachgiebige Einstellung. Angebote von größeren Vereinen blieben nicht aus, doch Kleinhappl entschied sich immer wieder für den Weg der Treue und blieb dem USV Eggersdorf treu – ein Phänomen in der heutigen Fußballwelt.

Die Nummer 12 – Kultstatus in Eggersdorf

Seit Jahren läuft Kleinhappl mit der Rückennummer 12 auf – mittlerweile ein Kultsymbol im Verein. Gemeinsam mit dem USV Eggersdorf spielte er in der Oberliga, der Unterliga und derzeit in der Gebietsliga. Egal in welcher Liga: Kleinhappl ist das Herzstück der Mannschaft. Vor allem als linker Verteidiger sorgt er durch sein herausragendes Stellungsspiel, seine dynamischen Läufe und seine Torgefahr für Akzente. Besonders bei Freistößen zeigt er regelmäßig seine ganze Klasse – ein echter Spezialist in dieser Disziplin.

Über 45.000 Minuten im Dienst des USV Eggersdorf

Mit über 45.000 absolvierten Minuten im Trikot eines Vereins gehört Kleinhappl zu den ganz großen Ikonen des steirischen Amateurfußballs. Diese Zahl zeugt nicht nur von seiner außerordentlichen Fitness, sondern vor allem von seiner beispiellosen Vereinstreue. Kleinhappl ist eine Konstante, auf die der Verein immer zählen konnte – ob in erfolgreichen Zeiten oder in schwierigen Phasen.

Polizeibeamter, Vorbild und Nominierung zum Amateurspieler des Jahres

Neben seiner Fußballkarriere ist Kleinhappl als Polizeibeamter im Hauptberuf tätig – ein weiterer Beweis für seine Disziplin und sein Verantwortungsbewusstsein. Für viele junge Spieler des USV Eggersdorf ist er nicht nur sportlich ein Vorbild, sondern auch menschlich. Kleinhappl verkörpert Werte wie Loyalität, Einsatz und Bescheidenheit.

Sein herausragendes Engagement und seine konstant starken Leistungen brachten ihm eine Nominierung zum österreichweiten „Amateurspieler des Jahres“ ein. Auch wenn er den Titel letztlich nicht gewann, schaffte er es unter die letzten drei Finalisten – ein enormer Erfolg. Zur Preisverleihung nach Wien wurde er von einer großen Delegation des Vereins begleitet, die damit ihre Wertschätzung für ihren Kapitän eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Ein Spieler für die Ewigkeit

David Kleinhappl ist weit mehr als nur ein Fußballspieler – er ist das Gesicht, das Herz und die Seele des USV Eggersdorf. Seine Vereinstreue, seine unermüdliche Einsatzbereitschaft und seine überragende Spielintelligenz machen ihn zu einer lebenden Legende des steirischen Amateurfußballs. In einer Zeit, in der der schnelle Vereinswechsel oft zum Alltag gehört, zeigt Kleinhappl, dass es noch echte Loyalität und Verbundenheit gibt.

Der USV Eggersdorf kann sich glücklich schätzen, einen solchen Spieler in seinen Reihen zu haben. Die Geschichte von David Kleinhappl wird in Eggersdorf noch lange weiterleben – und mit ihm die Nummer 12, die längst Kultstatus erreicht hat.

Bericht Florian Kober

