GSV St. Radegund: Österreichs Mannschaft des Jahres - der Aufstieg in die Gebietsliga – ein Triumph trotz widriger Umstände

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 14:14

Mit einer beeindruckenden Saison krönte der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund seine harte Arbeit der letzten Jahre und schaffte den langersehnten Aufstieg in die Gebietsliga. Das Team, das in der abgelaufenen Saison in der 1. Klasse Mitte nur zwei Spiele verlor und als Vizemeister hinter Graz United abschloss, setzte sich in der Relegation durch und schrieb Vereinsgeschichte. Doch der sportliche Erfolg ist nur ein Teil einer bewegenden Geschichte – einer Geschichte, die von Engagement, Leidenschaft und dem Kampf gegen unerwartete Widrigkeiten geprägt ist. Nun ist man Österreichs Amateurmannschaft des Jahres.

Der Weg zum Erfolg: Spielertrainer Markus Fiedler als Schlüsselfigur

Den Grundstein für diesen Erfolg legten einige engagierte Menschen, die in den vergangenen Jahren begannen, den Verein mit viel Herzblut neu auszurichten. Ein entscheidender Schritt war die Verpflichtung von Markus Fiedler, einem routinierten Spieler vom FC Almenland, der als Spielertrainer nach St. Radegund kam. Unter seiner Führung erreichte der Verein ein neues Niveau, das in einer nahezu makellosen Saison in der 1. Klasse Mitte seinen Höhepunkt fand. Mit 70 Punkten und nur zwei Niederlagen beendete St. Radegund die Saison als Vizemeister, knapp hinter Graz United, und sicherte sich den Aufstieg in die Gebietsliga.

Foto unmittelbar nach der Katastrophe - mittlerweile ist die Anlage nach dem Hangrutsch abgetragen

Der Aufstieg trotz Hochwasserkatastrophe

Kurz vor Saisonende wurde der kleine Ort jedoch von einer Katastrophe überrascht: Ein verheerendes Hochwasser zerstörte die heimatliche Sportanlage. Plötzlich stand der Verein nicht nur vor sportlichen, sondern auch vor existenziellen Herausforderungen. Die Mannschaft musste für das letzte Spiel nach Passail ausweichen.

Das vielleicht emotionalste Highlight dieser Saison war das Match gegen Graz United in Passail, bei dem unglaubliche 1.250 Zuschauer das Spielfeld säumten. Dieser Zuspruch und die Unterstützung der Fans gaben dem Verein zusätzlichen Rückenwind, man verpasste jedoch den Aufstieg und musste in die Relegation. Der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund krönte in dieser eine beeindruckende Saison und bewies, dass sie auch in der schwierigsten Phase zusammenhalten und Großes erreichen können.

Auszeichnung bei der Bruno Gala in Wien

Die Anerkennung für diese außergewöhnliche Leistung folgte nun bei der prestigeträchtigen Bruno Gala in Wien. Der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund wurde zur österreichischen Amateurmannschaft des Jahres gekürt – eine Auszeichnung, die live im TV übertragen wurde und den Verein auf die nationale Bühne hob. Es war ein Moment des Stolzes für die gesamte Mannschaft und das Umfeld, das so viel Herzblut in den Verein gesteckt hat.

Neubeginn in Kumberg

Doch trotz all dieser Erfolge steht der Verein vor einer neuen Herausforderung. Die Hochwasserschäden haben das heimische Stadion komplett zerstört, sodass der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund die aktuelle Saison in Kumberg bestreiten muss. Dieser erzwungene Umzug bedeutet jedoch keinen Rückschlag, sondern eine Chance, auch unter neuen Bedingungen weiter an der Erfolgsgeschichte zu schreiben.

Blick nach vorn

Der Aufstieg in die Gebietsliga ist das Ergebnis jahrelanger konzentrierter Arbeit, der Leidenschaft der Vereinsführung und der unermüdlichen Unterstützung der Fans. Markus Fiedler, der als Spielertrainer maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich ist, führt den Verein in eine neue sportliche Ära. Trotz der Herausforderungen abseits des Platzes blickt der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund optimistisch in die Zukunft.

Der Verein hat gezeigt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich auf höchstem Niveau agiert. Die Gemeinschaft in und um St. Radegund wird weiterhin die Mannschaft unterstützen – egal, ob in Kumberg oder eines Tages wieder in einem neu aufgebauten Stadion in der Heimat.

Der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund – ein Verein, der vorlebt, dass man durch Zusammenhalt und unermüdlichen Einsatz auch in den schwierigsten Momenten triumphieren kann.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.