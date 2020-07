Beim SV Übelbach ist man weiterhin heiß auf den Aufstieg in die Unterliga!

Details Donnerstag, 23. Juli 2020 13:02

In rund fünf Wochen ist der Startschuss für alle steirischen Ligen abwärts der Landesliga geplant. Die erneut steigenden Fallzahlen der Covid-19-Pandemie in Österreich könnten den Meisterschaftsstart jedoch gefährden. Um alles für eine Wiederaufnahme im Amateurfußball zu unternehmen, beschloss der ÖFB erneuerte Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen der Vereine auf Hochtouren und die ersten Testspiele wurden schon absolviert. Dies gilt natürlich auch für den SV Übelbach! Für die Truppe von Chefcoach Markus Vögl war der Abbruch der Vorsaison besonders bitter. Mit lediglich fünf Verlustpunkten nach 13 Spielen konnte man sich Herbstmeister der Gebietsliga Mitte nennen und hatte alle Möglichkeiten auf den Aufstieg. Als kleines Trostpflaster bekam man im neu eingeführten Champions-Cup den Landesligisten aus Frauental zugelost. Diese Partie soll planmäßig am 22. August über die Bühne gehen.

Übelbach Trainer Markus Vögl über…

…die abgebrochene Vorsaison 2019/20:

„Wir haben mit Blick auf die Tabelle natürlich eine sehr gute Herbstsaison gespielt, auch die Vorbereitung auf die nicht durchgeführte Rückrunde war von den Testspielen her wirklich top. Es war eigentlich alles angerichtet für unser erklärtes Ziel, umso bitterer ist für uns logischerweise die Entscheidung Abbruch. Wir haben uns stark dafür eingesetzt, dass die Tabelle gewertet wird bzw. es einen Aufsteiger und keinen Absteiger gibt. In Nachbarsländern wie Slowenien, Ungarn, Rumänien und teilweise auch in Deutschland wurde dies so gehandhabt. Für uns ist das aber inzwischen Geschichte, unser Blick geht nach vorne."

…die Bewältigung der Corona-Zeit:

„In der Anfangszeit haben wir ein Trainingsprogramm für die Spieler ausgeschickt. Dies hat ohne ein Ziel vor Augen jedoch nur eine gewisse Zeit einen Sinn gemacht. In dieser Zeit war die Eigenverantwortung jedes einzelnen Spielers gefragt. Sobald der Trainingsbetrieb wieder möglich war, haben wir unter Einhaltung aller Vorschriften zweimal in der Woche auf freiwilliger Basis trainiert. Die Vorbereitung für die Meisterschaft wurde dann am 14. Juli gestartet.“

…einen Start der Meisterschaft Ende August:

„Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch, dahingehend denke bzw. hoffe ich schon. Die Eigenverantwortung der Bevölkerung ist hoffentlich so groß, dass wir die Neuinfektionen in Grenzen halten und somit im August starten können.“

…Aktivitäten am Transfermarkt:

„Das Ziel war natürlich, dass wir die Mannschaft der Vorsaison halten. Leider Gottes ist uns dies nicht ganz gelungen, auch aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen einzelner Spieler. In Summe legen drei Spieler aus verschiedenen Gründen eine Pause ein. Zudem verließ uns mit Jure Bracko ein Legionär in Richtung Fladnitz/T. Wir haben natürlich versucht unsere Abgänge bestmöglich zu kompensieren und verpflichteten vier frische Kräfte.“

…die Ziele der kommenden Saison:

„Ich bin ein Freund von klaren Zielen und darum ist der Aufstieg in die Unterliga das klare Ziel. Wir wollen einfach an die guten Leistungen des Herbstes anschließen und unsere jungen Spieler weiterentwickeln.“

Nächste Testspiele:

Deutschfeistritz (ULM) : Übelbach – 25. Juli, 18:00

Übelbach : Hitzendorf (ULM) – 28. Juli, 19:00

