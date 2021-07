Tabellenmittelfeld: Vasoldsberg will dort anschließen, wo man vorige Saison aufgehört hat

Details Donnerstag, 01. Juli 2021 07:47

Die abgelaufene Saison beendete der USV Vasoldsberg in der Gebietsliga Mitte auf dem sechsten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war damit wohl nicht so entscheidend. Für die neue Saison haben die Vasoldsberger aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Stefan Skofitsch, einem Kicker der Vasoldsberger, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Stefan Skofitsch: "Unser Ziel ist ein Platz im soliden Mittelfeld."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Stefan Skofitsch: "Wir sind mitten in der Vorbereitung und arbeiten alle hart, damit wir top fit in die Saison starten können."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnest du mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Stefan Skofitsch: "Ich hoffe, dass wir die kommende Saison endlich wieder zu Ende spielen können."

LIGAPORTAL: In Niederösterreich diskutierte man über einen neuen alternativen Spielmodus, worüber die NÖ-Vereine bis 14. JUNI entscheiden konnten. Was hältst du davon?

Stefan Skofitsch: "Ich halte von diesem System nicht viel. Man sollte trotz Pandemie nicht versuchen, den Fußball neu zu erfinden."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Stefan Skofitsch: "Beim USV helfen sich alle untereinander. Es ist wie eine große Familie. Die Vorfreude auf die neue Saison übertrumpft den Frust."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Stefan Skofitsch: "Nachdem die Österreicher ja leider nach einer sehr starken Leistung ausgeschieden sind, hoffe ich auf die Engländer."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Stefan Skofitsch: "Die neue App finde ich toll. Sehr übersichtlich."