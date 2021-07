Feldkirchen will einen Stock höher

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 21:17

Die abgelaufene Saison beendete der SV Feldkirchen in der Gebietsliga Mitte auf dem zweiten Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Feldkirchener damit wohl nicht gerade erfreulich. Für die neue Saison haben die Feldkirchener aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Michael Solnier, dem Torwart der Mannschaft, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Solnier: "Es gibt nur ein Ziel und das ist der Aufstieg."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Michael Solnier: "Gut, wir sind alle topfit und motiviert!"

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Michael Solnier: "Wir hoffen natürlich, dass fertig gespielt wird - mindestens die Hälfte der Saison, damit die Saison zählt!"

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Michael Solnier: "Zwei verletzungsbedingte Ausfälle von Lukas Bauer und Daniel Klimatzek schmerzen."

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Michael Solnier: "Der Titel für Italien ist absolut verdient!"

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Michael Solnier: "Mit Start der neuen Saison werde ich wieder täglicher Leser auf der Seite sein."